Un minut poate parea un timp foarte scurt sau foarte lung. Intr-un minut poti scrie un mail, poti schimba cateva vorbe cu un coleg, dar tot intr-un minut poti castiga o competitie importanta, poti rata un avion.Ce inseamna un minut pe Internet? Cate lucruri se pot intampla in fiecare minut online? Ei bine, extrem de multe lucruri.Cei de la VisualCapitalist au adunat informatiile despre ce se intampla pe Internet intr-un minut si le-au aranjat sub forma unui infografic.In 2019, un minut pe Internet inseamna 41,6 milioane de mesaje trimise pe Facebook Messenger, aproape 1 milion de dolari cheltuiti online, aproape 700.000 de ore privite pe Netflix si 188 de milioane de mailuri trimise. Cum se compara activitatea din 2019 cu cea de anul trecut?Internetul este un mediu dinamic si in fiecare zi noi persoane se conecteaza la Internet. Drept urmare este si normal ca serviciile online sa fie accesate mai des.Vezi AICI ce cauta lumea pe internet si ce se intampla in 60 de secunde! ...citeste mai departe despre " Ce se intampla intr-un minut pe Internet? Unele cifre sunt departe de orice imaginatie " pe Ziare.com