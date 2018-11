Noul Facebook Messenger pare inspirat in proportie considerabila de iOS. Ai un titlu mare de categorie in stanga sus, langa poza de profil, ai un design minimalist cu tonuri de negru si alb ca pe Instagram.Ai si un mod intunecat, care inca nu-i disponibil si ar fi cea mai importanta functionalitate.In mai, Facebook a promis prima data un nou Messenger. E o versiune simplificata cu butoanele ceva mai bine repartizate. Versiunea de acum e 4.0 si in ultima luna a fost lansata globala, desi nu toti utilizatorii au primit-o in acelasi timp.Vezi toate noutatile pe care o sa le bage Facebook in Messenger ...citeste mai departe despre " Cea mai mare schimbare de la Facebook: Cum o sa arate noul Messenger " pe Ziare.com