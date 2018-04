Din fericire pentru Samsung si din pacate pentru Apple, compania din Coreea de Sud este singurul furnizor de panouri OLED pentru iPhone X, telefonul de top al americanilor. Sud-coreenii ar trebui sa castige aproximativ 22 de miliarde de dolari de pe urma ecranelor furnizate anul acesta.Deoarece Samsung este singurul furnizor care se ridica la standardele Apple, si-a permis sa ceara si un pret premium pentru produsele oferite. Totusi, s-ar putea ca situatia sa se schimbe.Cererea scazuta pentru iPhone X, dincolo de lansarea cu vanzari insemnate, i-a convins pe cei de la Apple sa isi revizuiasca cererea de componente si sa micsoreze loturile. In plus, chinezii nu s-au lasat momiti de Apple si n-au facut tranzitia catre panouri OLED, asa ca Samsung are un exces al capacitatii de productie.Vezi toate detaliile despre intelegerile intre cele doua companii gigant ...citeste mai departe despre " Cei mai mari producatori de telefoane negociaza la sange. Ce vrea Apple sa obtina de la Samsung " pe Ziare.com