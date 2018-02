In pregatirea standardului 5G, Orange va derula mai multe teste in Europa. Romania e printre ele.Strategia 5G a operatorului este bazata pe trei componente: viteza mai mare de acces la Internet mobil si fix (cablu) si aplicatii care sa sustina transformarea digitala a afacerilor. Pana in 2020, testele care cuprind aceste trei domenii de interes vor pregati infrastructura 5G atat pentru clienti obisnuiti, cat si pentru afaceri.Una dintre cele mai mari ramuri a dezvoltarii standardului 5G, asa cum a prezentat si Orange, este punerea pe sosele a masinilor autonome. UTAC CERAM, care se ocupa de testarea si certificarea vehiculelor, a ales Orange ca partener conectivitate 4G/5G pentru teste.Astfel, operatorul va furniza acoperire 4G+ de mare viteza pe circuitul de testare Linas-Montlhery (Ile-de-France).In colaborare cu Ericsson, Orange va lansa o infrastructura mobila de test necesara standardului 5G pentru masini autonome. Aceasta retea va fi inaugurata in toamna lui 2018.Afla in ce tari va mai testa Orange 5G ...citeste mai departe despre " Cel mai mare operator din Romania a anuntat cand incepe sa testeze 5G la noi " pe Ziare.com