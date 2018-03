Android P este urmatoarea versiunea majora de Android.Pana cand va ajunge sa aiba un nume de desert, va trece in mod sigur printr-o serie stufoasa de versiuni beta. In plus, intregul set de schimbari ce vor fi introduse odata cu el vor fi detaliate in cadrul conferintei Google I/O 2018.Pana atunci, iteratia care a ajuns astazi pe piata reprezinta doar un mijloc prin care iti poti forma o idee despre viitorul platformei Android.Vezi ce are nou cel mai bun Android pe care il vei vedea anul acesta ...citeste mai departe despre " Cel mai nou Android a fost anuntat. Cum va schimba radical telefonul pe care il ai deja " pe Ziare.com