Gigantul din Mountain View a prezentat cu mandrie noul sistem de operare pentru dispozitivele mobile in cadrul evenimentului Google I/O, iar Android P este disponibil publicului si-n varianta beta. Nu e totusi recomandat sa pui pe telefon noul sistem de operare daca telefonul tau nu a fost conceput pentru el.E bine sa stii ca deocamdata, lista modelelor compatibile cu noul SO este destul de scurta, dar, pe langa smartphone-urile Google, se numara si cateva telefoane chinezesti despre care ar trebui sa ai o parere buna, avand in vedere specificatiile tehnice. Nokia 7 Plus, telefonul pe care HMD nu putea rata ocazia de a-l echipa cu Android P.Xiaomi Mi Mix 2S, un telefon de top, care va avea cel mai nou SO.Vivo X21 UD, un telefon ale carui specificatii spun mai multe decat numele sau.Oppo R15 Pro, telefonul pe care n-ai vrea sa-l ai fara Android POnePlus 6, rivalul chinezesc al lui Samsung Galaxy S9Afla aici mai multe despre telefoanele chinezesti pe care sa pui Android P ...citeste mai departe despre " Cel mai nou Android poate fi instalat deja pe telefoane " pe Ziare.com