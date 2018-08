Sunt cateva momente definitorii in viata de peste un deceniu a telefonului inteligent. Printre acestea, aparitia Galaxy Note e una importanta. Apoi, e valul de telefoane performante cu pret relativ mic.Cand a fost anuntat Samsung Galaxy Note 9, a fost comparat cu OnePlus 6, un fel de vedeta din China care cucereste suflete dornice de telefoane bune. Problema cu el e ca pachetul "performant si cu pret mic" vine cu compromisuri.Poate la un asa telefon nu e camera in regula, poate altul are un ecran mai neperformant, iar altul e copie dupa modele mai cunoscute (a se citi iPhone X).In aceasta lume difuza si alimentata lunar cu telefoane ca cele mai sus mentionate, Samsung isi tine aproape un public care apreciaza Note. Pentru acel public, si nu numai, ca sigur l-ar vrea mai mare, a creat din Galaxy Note 9 un fel de supertelefon care poate fi atat smartphone, cat si computer sau camera foto. Este tipul acela de telefon care iti arata ce inseamna premium si cam ce primesti de aproape 1.000 de euro.Afla toate detaliile despre noul Samsung Galaxy Note 9 si de ce e atat de bun ...citeste mai departe despre " Cel mai tare Samsung a ajuns in Romania. Costa enorm, dar aceste atuuri iti arata de ce " pe Ziare.com