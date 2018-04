Samsung lanseaza anual trei telefoane de top. Primele doua au aparut in primavara, Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus. Al treilea va fi Galaxy Note 9 si, daca va respecta traditia, ar trebui sa ajunga la utilizatori in toamna. Din cauza vanzarilor slabe inregistrare de S9, mai multi analisti s-au aruncat la a afirma ca lansarea viitorului aparat va fi insa mutata mai aproape de mijlocul anului.Afla toate detaliile despre cel mai bun telefon Samsung ...citeste mai departe despre " Cel mai tare telefon Samsung de anul acesta apare pe Net in primele zvonuri " pe Ziare.com