Cele mai asteptate smartphone-uri din 2019: De la telefonul pliabil al Samsung la uriasul iPhone si chinezarii ultraperformante

Tom's Guide trece in revista cele mai asteptate modele ale anului viitor.Samsung Galaxy XDe cativa ani incoace, Samsung ne tot "ameninta" ca va lansa un telefon pliabil, cunoscut pana acum sub numele de Galaxy X.Producatorul sud-coreean a promis ca vom face cunostinta cu acest smartphone cu design inovativ la inceputul anului 2019. In plus, a dat si cateva detalii. De exemplu, ecranul se va numi Infinity Flex Display, va avea o diagonala de 7,3 inchi si va fi dotat cu tehnologia OLED.In plus, se va plia pe jumatate, iar utilizatorii vor putea vedea notificarile si vor putea face anumite operatiuni pe un ecran micut, amplasat pe partea indoita. Cel mai probabil, pretul va depasi 1.000 de dolari.Samsung Galaxy S10 (in primavara lui 2019)Poate ca Galaxy X este viziunea Samsung pentru telefonul viitorului, pe termen mediu, dar pe termen scurt S10 va fi la putere. Astfel, sud-coreenii vor prezenta trei modele din aceasta generatie, cu diagonala de 5,8 inchi, 6,1 inchi, respectiv 6,4 inchi. Cel putin asa arata cele mai recente zvonuri.In afara de dimensiuni, o alta diferenta esentiala va fi legata de curbarea ecranului: cel mai mic va avea display plat, iar celelalte doua vor fi Edge. De asemenea, Samsung va dota generatia S10 cu trei camere foto, un senzor de amprenta incorporat in ecran si un procesor Snapdragon 855.iPhone-uri (2019)Cu toate ca trei iPhone-uri au fost recent lansate, deja au aparut zvonuri despre telefoanele pe care Apple le va lansa anul viitor. Astfel, acestea vor avea camere foto duale, tehnologia 3D Touch va disparea si se asteapta si o schimbare de design.Pixel 3 Lite (2019)Google pregateste lansarea unui telefon din gama Pixel, care sa se incadreze in zona medie de pret, care are nume de cod "Bonito". Zvonurile arata ca va avea un procesor Snapdragon 670, ecran LCD de 5,5 inchi, 4GB de RAM, camera frotala si jack pentru casti. De asemenea, va mai avea o memorie interna de 32GB, iar camera principala va avea o rezolutie de 12,2 pixeli.LG/Sprint 5G Phone (prima jumatate din 2019)Producatorul de telefoane LG si operatorul telecom Sprint au incheiat un parteneriat capabil sa suporte conexiunea 5G la Internet. La inceput, aceasta tehnologie va acoperi doar noua orase din SUA, dar treptat ea va deveni norma (asa cum est ...citeste mai departe despre " Cele mai asteptate smartphone-uri din 2019: De la telefonul pliabil al Samsung la uriasul iPhone si chinezarii ultraperformante " pe Ziare.com