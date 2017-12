Cele mai bune aplicatii pentru telefonul tau cu Android

Asa ca poate ar trebui sa iti maresti gama de aplicatii instalate pe smartphone-ul cu Android din dotare, ca sa faci si altceva in afara de a sta pe Facebook , Instagram si Snapchat.The Verge are o lista utila.1PASSWORD/LASTPASSSa folosesti un manager de parole nu e la fel de usor ca tastarea combinatiilor de litere, cifre si semne de fiecare data cand ai nevoie. Este, insa, mult mai sigur. Iar dupa ce te obisnuiesti cum merge treaba, iti vei da seama de utilitatea unui astfel de program. 1Password este mai intuitiv, dar Lastpass are si o versiune gratuita, asa ca poate ar trebui sa incepi cu acesta.POCKET CASTSSistemul de operare Android nu are "by default" o aplicatie pentru podcasturi, asa ca trebuie sa descarci una din Magazin Play. Din fericire, exista una foarte buna: Pocket Casts este usor de folosit, are un design placut si functii avansate, precum derulare rapida sau eliminarea momentelor de pauza. Pretul e de 4 dolari, insa e destul de mic daca stai sa te gandesti cate podcasturi vei asculta.WEATHER TIMELINEAplicatii pentru prognoza meteo exista cu duiumul. Insa Weather Timeline e usor de utilizat, are un design placut si foloseste datele Dark Sky, astfel ca vei afla exact cand va incepe ploaia si cand se va opri, de exemplu. Pentru a te bucura de toate aceste lucruri trebuie sa scoti din buzunar 1,49 de dolari.FLAMINGODaca esti un utilizator avid de Twitter , atunci Flamingo e aplicatia pentru tine. Poate fi personalizata foarte usor, de la culori, la tema folosita, pana la feed-ul cu mesaje. De asemenea, functia de "read later" e utila pentru momentele in care ti se pare ceva interesant, dar vrei sa pastrezi si pentru mai tarziu. Mai mult, poti da pe "mut" anumiti utilizatori sau anumite cuvinte-cheie, ca sa nu iti mai apara in flux. Pretul este de 2 dolari.VSCOPasionatii de fotografie nu trebuie sa rateze cea mai buna aplicatie pentru filtre. Poate parea putin cam greoi de folosit, insa merita, caci pozele tale vor fi de invidiat.INBOX BY GMAILEste cealalta aplicatie de email de la Google . Cu toate ca nu difera foarte mult de Gmail, are unele functii utile, mai ales daca Inboxul tau e mereu aglomerat: de exemplu, sorteaza automat mesajele in grupuri, pentru a putea ajunge mai usor la cel care te intereseaza.GOOGLE FITDaca vrei sa ai o modalitate simpla s ...citeste mai departe despre " Cele mai bune aplicatii pentru telefonul tau cu Android " pe Ziare.com