Cele mai bune smartphone-uri ale anului 2018 (Galerie video)

Insa intreaga piata de smartphone-uri este in declin, potrivit companiei de research IDC, citata de Fortune.In al treilea trimestru al anului, comenzile de telefoane inteligente au scazut cu 6% fata de aceeasi perioada a anului 2017.In ciuda acestui fapt, producatorii de smartphone-uri au lansat pe piata dispozitive extrem de interesante. Iata care sunt cele mai bune smartphone-uri ale anului 2018:iPhone XS Max, Apple Acest telefon intrece asteptarile oricui, fiind unul dintre cele mai performante lansate de gigantul Apple in 2018. Are cel mai mare ecran dintre toate iPhone-urile - 6,5 inci, rezolutia si contrastul fiind ridicate. Astfel, continutul HD nu isi pierde din calitate cand este redat pe smartphone.Designul telefonului este rafinat si de bun gust: ecranul si carcasa sunt din sticla, iar rama din otel inoxidabil, asamblate cu mare precizie. De altfel, este indicata, evident, aplicarea unei huse pentru a proteja sticla. Totusi, e bine de stiut ca acest smartphone este rezistent la apa.Mai important este ce poti face cu XS Max: vine instalat cu cel mai bun sistem de operare de la Apple: iOS 12, ceea ce il face perfect pentru realitatea augmentata.Sa nu uitam si de camera foto: Sistemul cu doua camere de pe spate permite utilizatorului sa realizeze portrete remarcabile, cu efecte de iluminare artistica, in timp ce camera frontala este suficient de buna pentru a va mentine urmaritorii de pe Instagram fericiti.Citeste si:Apple face bani frumosi cu iPhone XS Max: Componentele costa 453 de dolari, telefonul se vinde cu 1.249 de dolariCel mai tare iPhone intrece Huawei, Samsung si altii. Cum reuseste asta?Pixel 3 de la Google Desi Google nu a excelat niciodata la componentele hardware ale smartphone-urilor, Pixel 3 este la alt nivel: este unul dintre cele mai bune de la gigantul IT. Pixel 3 este elegant si functional, de "sus pana jos".Totusi, acest telefon nu trebuie utilizat pentru componentele hardware, ci pentru cele software, care ar trebui sa usureze viata oricarui utilizator.De exemplu, Pixel 3 poate afisa apelurile pe ecran si le poate bloca automat pe cele de la apelanti necunoscuti sau