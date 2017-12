Cele mai importante schimbari din lume in 2017: Cinci tehnologii care au facut valva

In acelasi timp, si-a facut loc pe scena principala tehnologia blockchain, care promite sa revolutioneze industrii intregi. Putem spune ca, in ansamblu, terenul pentru un 2018 cel putin la fel de palpitant a fost pregatit.Acestea sunt cinci dintre cele mai importante tehnologii din 2017:Inteligenta artificialaInteligenta artificiala si subcategoria sa machine learning au fost printre cele mai mentionate concepte in presa de profil anul acesta, cand am putut dobandi o mai buna intelegere despre iminenta "invazie" a masinariilor.Citeste si:Beneficiile uriase pe care inteligenta artificiala promite sa le aduca omeniriiIntegrata in dispozitive utilizate in numeroase domenii, in 2017, inteligenta artificiala a invatat sa recunoasca in fotografii cancerul de piele la fel de bine ca un doctor, a reusit sa identifice cancerul de colon in mai putin de o secunda pe baza imaginilor realizate cu endoscopul si chiar a creat picturi care cu greu pot fi deosebite de cele ale pictorilor umani, printre altele.Foto: creatii ale unui sistem de inteligenta artificiala de tip Creative Adversarial Networks (CAN) /Laboratorul de arta si inteligenta artificiala din cadrul Universitatii Rutgers din SUACalculatoarele cuanticeIn 2017, eforturile pentru crearea calculatorului cuantic practic, care va putea rezolva probleme complexe dincolo de capacitatile calculatoarelor traditionale, au inregistrat un progres important odata cu lansarea de catre IBM a unui sistem de 50 de biti cuantici (qubiti), cel mai sofisticat de pana acum.Alaturi de IBM, in cursa pentru dezvoltarea calculatoarelor cuantice disponibile comercial s-au inscris companii ca Google Microsoft si startup-ul Rigetti din San Francisco.Foto: IBMMasinile autonomeMasinile autonome au apasat pedala de acceleratie anul acesta, cel putin in SUA. Waymo, divizia de masini autonome a Google, a devenit in noiembrie prima companie care testeaza masini fara oameni la bord pe drumurile publice. Programul se deruleaza in Phoenix, Arizona.De asemenea, la inceputul lunii octombrie, camioane autonome construite si operate de startup-ul Embark au inceput sa transporte frigidere din Texas in California.In Las Vegas a fost lansat chiar si un autobuz autonom, insa nu putem ...citeste mai departe despre " Cele mai importante schimbari din lume in 2017: Cinci tehnologii care au facut valva " pe Ziare.com