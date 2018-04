"Reprezentantul sau legal a transmis ca nu poate oferi dovezi comitetului maine din cauza faptului ca a primit o instiintare privind oferirea de informatii si este subiectul unei investigatii a Biroului Comisarului de Informatii", a declarat Collins in cadrul unei intruniri a comitetului, potrivit Reuters."Nu acceptam motivul lui Nix de a nu aparea la o intrunire publica a Comitetului. Nu exista niciun motiv legal pentru care el nu poate veni", a adaugat el.Collins a afirmat ca ia in considerare sa ii trimita lui Nix o convocare oficiala si ca spera sa poata informa cu privire la o noua data pentru o audiere la inceputul saptamanii viitoare.Amintim ca, in scandalul furtului de date, Mark Zuckerberg , fondatorul Facebook , a refuzat sa fie audiat de Parlamentul britanic, insa a acceptat si a fost deja audiat in Congresul SUA.Iata ce a declarat Zuckerberg:Ce a spus Zuckerberg in Congresul SUA: Date ale utilizatorilor Facebook au fost vandute si altor companii. Compania se lupta continuu cu rusiiMark Zuckerberg, audiat in Congresul SUA in scandalul "Cambridge Analytica": Este greseala mea si imi pare rauFacebook si Cambridge Analytica se afla in mijlocul unui scandal urias, dupa ce a fost dezvaluit faptul ca datele a peste 87 de milioane de utilizatori ai retelei au fost folosite in scop electoral.Citeste si Facebook admite strangerea de informatii chiar si de la cei care nu utilizeaza reteaua ...citeste mai departe despre " CEO-ul suspendat al Cambridge Analytica anuleaza o audiere in fata Parlamentului britanic " pe Ziare.com