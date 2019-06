CERT-RO: De unde provin cele mai multe atacuri informatice asupa administratiei publice din Romania. SRI: Chinezii au atacat spitalele din Bucuresti

Conform acestuia, top zece al tarilor din care provin atacurile arata astfel: Ucraina, SUA, China, Rusia, Regatul Unit, Bulgaria, Olanda, Germania, Polonia si Seychelles (Seisele).Atacurile au provenit din 190 state/teritorii, iar cele provenite din primele 10 tari au reprezentat un procent de 84,92%.Foto: CERT-ROCERT-RO sustine ca 20% dintre echipamentele IT din zona administratiei publice locale sunt afectate de diferite aplicatii malitioase."6,82% din alerte procesate la nivelul CERT-RO, au continut informatii referitoare la tipuri de malware. Pozitia #1 este detinuta de aplicatii malware care inca nu au fost incluse intr-o categorie dedicata (malware Generic) . Comparand datele colectate din surse externe si interne, in Top 10 Malware se identifica unele tipuri comune de malware, Mirai, Ramnit si Andromeda", se arata in reportul citat.Foto: CERT-RODe asemenea, CERT-RO transmite ca peste jumatate dintre datele colectate au reprezentat atacuri de tip Bad reputation2 (51,23%) . 2,58% au fost atacuri de tip Phishing, 1,11% atacuri de tip Malware si 0,08% de tip Trojan. De asemenea, atacurile de tip DDoS au reprezentat 0,1% din totalul atacurilor cibernetice desfasurate asupra administratiei publice locale.Citeste AICI raportul intreg realizat de CERT-ROSRI: Autorii atacurilor cibernetice vizand spitale sunt de origine chinezaCentrul National Cyberint, din cadrul SRI, au transmis, vineri, ca autorii atacurilor asupra spitalelor din Bucuresti sunt chinezi."In legatura cu atacurile ciberbetice de la spitale, Centrul National Cyberint suspecteaza ca atacatorii sunt de origine chineza. Au fost luate in calcul orele la care hackerii chinezi au fost activi si indiciile lasate in mesajele de rascumparare", a transmis SRI, intr-un comunicat.Amintim ca recent cinci spitale din Bucuresti au fost atacate cibernetic, printre ele aflandu-se si "Victor Babes".Vezi si Atacul asupra spitalelor din Romania face parte dintr-o actiune la nivel global. Cazuri similare au mai fost in SUA si GermaniaA.G. ...citeste mai departe despre " CERT-RO: De unde provin cele mai multe atacuri informatice asupa administratiei publice din Romania. SRI: Chinezii au atacat spitalele din Bucuresti " pe Ziare.com