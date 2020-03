Recomandari de la CERT-RO pentru cei care lucreaza de acasa

Recomandarile publicate au la baza cooperarea stransa intre CERT-RO cu Europol.Potrivit specialistilor, in cazul securizarii noului mediu de lucru (acasa), este nevoie de schimbarea numelui de utilizator si a parolei implicite a routerului wifi, instalarea unei solutii antivirus pe dispozitivele utilizate pentru lucrul la distanta, revizuire in permisiunile aplicatiilor la date si dezactivarea acolo unde nu este necesar accesul, alegerea de parole puternice, complexe si folosirea autentificarii in doi pasi (2FA) - in special in cazul conturilor de e-mail si social media, efectuarea de back-up regulat al datelor esentiale, actualizarea automata a software-ului de pe dispozitive, securizarea dispozitivelor electronice cu parole, coduri PIN sau informatii biometrice (amprenta, Face ID, etc), respectiv revizuirea setarilor de privacy ale conturilor de social media.De asemenea, in cazul cumparaturilor online se recomanda achizitiile exclusiv din magazinele online recunoscute si verificarea in permanenta a recenziilor oferite de catre clienti, neacceptarea oricarei oferte ("Daca aceasta suna prea bine ca sa fie adevarat, atunci probabil este vorba despre o incercarea de frauda"), atentie la introducerea datelor de card in mediul online si verificarea frecventa a tranzactiilor din cont, pentru a detecta orice activitate suspicioasa.Expertii CERT-RO atentioneaza utilizatorii de Internet sa nu raspunda la mesaje sau apeluri suspicioase, sa nu ofere date personale sau financiar-bancare, sa nu raspandeasca informatii din surse neoficiale, sa nu doneze sume de bani fara o verificare a autenticitatii campaniei, sa nu deschida link-uri si atasamente din e-mail-uri sau sms-uri nesolicitate, sa nu cumpere online produse indisponibile in alte parti si sa nu trimita bani catre persoane necunoscute.Pe partea de securitate a copiilor in mediul online, este nevoie de verificarea setarilor de securitate si de privacy de pe jucariile smart, de schimbarea numelor de utilizator si a parolelor implicite cu care au venit aceste jucarii din fabrica, de activarea setarilor de control parental pentru a mentine ...citeste mai departe despre " Recomandari de la CERT-RO pentru cei care lucreaza de acasa " pe Ziare.com