CES 2020: De la drone pentru VR la AI pentru litiera pisicii - Cele mai interesante lansari de la cel mai mare salon de tehnologie din lume

Wired a facut o lista cu cele mai interesante dispozitive si tehnologii prezentate pana acum la acest eveniment.Casca inteligenta pentru impatimitii de doua rotiCompania franceza Cosmo Connected a prezentat o casca de protectie pentru cei care merg cu bicicleta, trotineta (electrica) sau motocicleta. Dotata cu un sistem de lumini, care semnaleaza franarea si virarea, acesta poate fi conectat ori la un controler amplasat pe unul dintre manere, ori direct la sistemul de semnalizare al vehiculului (prin Bluetooth).De asemenea, exista si niste ochelari speciali, care pot fi pusi peste casca. Odata sincronizati cu aplicatia de navigare a smartphone-ului, acestia afiseaza indicatii. Senzorii din partile laterale trimit semnale vizuale si sonore atunci cand un vehicul se apropie periculos de cel care poarte casca, iar daca esti lovit, atunci trimite coordonatele tale GPS la serviciile de urgenta.Casca si ochelarii vor fi disponibili peste cateva luni la pretul de aproximativ 300 de dolari.Creezi jocuri video cu... creion si hartieDoodlematic este o unealta cu ajutorul careia copiii de orice varsta pot crea jocuri video. Ghidati de aplicatie, acestia deseneaza cu creionul pe hartie personaje si povesti. Apoi, prin intermediul aplicatiei si al camerei, utilizatorii isi transforma schitele intr-un joc video adevarat.AI pentru litiera pisiciiCreata de studentii de la UC Berkeley, Lulupet este o litiera inteligenta, dotata cu AI, care utilizeaza algoritmi pentru a recunoaste diverse comportamente ale pisicii. De asemenea, analizeaza excrementele micutei feline, prin intermediul sistemului de recunoastere a imaginilor, pentru a vedea daca aceasta are probleme de sanatate. In plus, Lulupet se poate conecta la boxe inteligente si este capabila sa furnizeze stapanului informatii legate de cantitatile de hrana si de apa necesare sau de nutrienti ori daca e nevoie de o vizita la veterinar. Litiera inteligenta costa 149 de dolari si va fi pusa in vanzare in luna martie.Perna antisforaitCompania TenMinds, cu sediul in Coreea de Sud, a prezentat cea mai noua versiune a pernei antisforait Motion Pillow, care costa 420 de dolari. Are spuma cu memorie, patru mini-airbaguri si un sistem de monitorizare a somnului dotat cu un senzor de presiune. Perna se conecteaza automat noaptea la o boxa cu microfon ...citeste mai departe despre " CES 2020: De la drone pentru VR la AI pentru litiera pisicii - Cele mai interesante lansari de la cel mai mare salon de tehnologie din lume " pe Ziare.com