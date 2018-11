Chiar daca au trecut 6 luni de la adoptarea GDPR, mail-urile de tip Spam inca exista - studiu

La sase luni dupa adoptarea noii legi europene in privinta protejarii datelor personale online, reprezentantii fundatiei Nesta au anuntat ca un sondaj realizat in randul internautilor din Marea Britanie sugereaza ca 60% dintre aceste persoane nu simt ca ar detine mai mult control asupra e-mailurilor cu specific promotional pe care le primesc.Mai mult de o cincime dintre respondenti au spus ca primesc mai multe e-mailuri nedorite dupa ce aceasta lege a intrat in vigoare in luna mai, au precizat reprezentantii fundatiei.In conformitate cu GDPR, consumatorii detin un control mai mare asupra datelor lor, inclusiv drepturi mai ample de a-si da consimtamantul asupra momentului si a posibilitatii ca firmele sa colecteze si sa utilizeze datele lor personale, iar companiile sunt obligate sa devina mai transparente in ceea ce priveste modul in care folosesc datele colectate.De asemenea, amenzile pentru companiile care incalca normele GDPR pot fi mai mari decat cele stipulate in precedentele regulamente de confidentialitate.Theo Bass, un specialist al fundatiei Nesta, spune ca internautii au nevoie de mai multa educatie in privinta drepturilor care sunt stipulate in noul regulament, cu scopul de a reduce numarul mesajelor online promotionale pe care le primesc in adresele lor de e-mail."GDPR ofera un impuls semnificativ drepturilor individuale, inclusiv dreptului de acces la datele personale sau dreptului de a solicita stergerea acestora, insa cei mai multi oameni nu sunt constienti de drepturile lor sau de modul in care pot sa le foloseasca", a declarat specialistul britanic."Industria de publicitate online este structurata in asa fel pentru a masca in mod deliberat felul in care profitul este obtinut pe baza datelor personale, iar acele sectiuni ininteligibile de 'Conditii si Termeni de utilizare' ii fac pe oameni sa le fie greu sa inteleaga lucrurile cu care se declara de acord"."Nu este clar daca aceste lucruri sunt tratate intr-o maniera corespunzatoare in urma adoptarii GDPR"."Mai multe eforturi sunt necesare pentru a-i educa pe oameni in privinta drepturilor ce le detin asupra datelor lor personale si pentru a-i stimula sa ceara mai multe gara ...citeste mai departe despre " Chiar daca au trecut 6 luni de la adoptarea GDPR, mail-urile de tip Spam inca exista - studiu " pe Ziare.com