China a dezvoltat o tehnologie prin care identifica o persoana si ii verifica temperatura de la distanta

Sistemul, care poarta denumirea XH-TI, poate verifica in mod simultan actul de identitate al unei persoane, poate opera o recunoastere faciala de la distanta si poate lua temperatura corpului, conform China National Nuclear Corporation (CNNC).Pentru fiecare persoana, procesul de identificare si masurare a temperaturii corporale (cu o eroare mai mica de 0,3 grade Celsius) va fi gata in doar cateva secunde. Apoi, sistemul va adauga informatiile cu privire la identitatea si temperatura corporala a respectivei persoane intr-o baza de date.Acest sistem a fost dezvoltat de CNNC in colaborare cu Universitatea Xidian si o companie IT din Xi'an (provincia Shaanxi, nord-vestul Chinei).Dezvoltatorii acestei tehnologii sustin ca este vorba de un sistem rapid si eficient pentru a depista persoanele cu febra, in special in contextul actual al epidemiei cu noul coronavirus.Acest sistem poate fi folosit in statiile mijloacelor de transport, aeroporturi, la urcarea pe feriboturi si in alte zone aglomerate.El va putea fi folosit si pentru a depista cazurile de febra in blocuri de locuinte, cladiri de birouri si in fabricile si uzinele cu numar mare de angajati.