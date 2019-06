China se opune controlului abuziv al exporturilor si cere Statelor Unite sa revina pe calea cooperarii, a declarat purtatorul de cuvant Gao Feng, transmite Reuters.Trump a afirmat, miercuri, ca este posibil un acord comercial cu Xi, la summit-ul G20, dar este pregatit sa impuna tarife tuturor importurilor din China, daca dezacordul va persista.Trump a sugerat ca Huawei ar trebui sa fie inclusa in acord.Wall Street a relatat, citand oficiali chinezi, ca Xi a planificat sa ii prezinte lui Trump termenii sai pentru incheierea disputei comerciale, inclusiv pentru eliminarea interdictiei de vanzare a tehnologiei americane catre Huawei.China mai doreste ca SUA sa elimine toate tarifele punitive si renuntarea la eforturile de a determina China sa se angajeze la achizitia mai multor bunuri americane decat convenisera initial cele doua parti.Statele Unite au inclus Huawei pe o lista neagra de companii care nu pot cumpara produse americane, din motive de securitate. In consecinta, companiile americane nu isi pot vinde produsele catre Huawei fara acordul autoritatilor americane.Huawei a negat ca produsele sale reprezinta un risc de securitate.Citeste si:Planul de rezerva al Huawei: Daca ramane fara Android, isi face propriul sistem de operareChiar sub nasul lui Trump, Huawei s-a separat pe sest de divizia de cercetare din SUACat ii costa Trump pe chinezii de la Huawei: Compania preconizeaza un impact de 30 de miliarde de dolariScandalul Huawei - Trump: Compania chineza se pregateste de o scadere drastica a vanzarilor de smartphone-uri ...citeste mai departe despre " China cere SUA sa ridice sanctiunile impuse Huawei, inaintea summit-ului G20 " pe Ziare.com