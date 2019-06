Cele doua companii vor dezvolta retele de generatie viitoare in 2020, transmite BBC.Presedintele chinez, Xi Jinping, a inceput o vizita de trei zile in Rusia, iar acordul a fost semnat in conditiile in care unele tari, inclusiv SUA, au blocat compania chineza din cauza preocuparilor legate de riscul de securitate nationala.Este posibil ca acordul dintre cele doua companii sa fie ca o gura de oxigen pentru Huawei, care in ultimele luni a fost supusa multor incercari.Huawei a devenit o parte importanta in razboiul comercial izbucnit intre SUA si China, care a inceput in zona comertului si acum se desfasoara in sectorul tehnologiei.Statele Unite au incurajat aliatii sa blocheze Huawei - cel mai mare producator de echipamente de telecomunicatii din lume - din retelele lor 5G, sustinand ca guvernul chinez ar putea folosi produsele sale pentru a spiona.La randul sau, Huawei respinge aceasta acuzatie si declara ca este independent de guvern.Citeste si:Huawei va fi lovita grav de scandalul pornit de Donald Trump : Scadere mare a livrarilor de smartphone-uriFondatorul Huawei sustine ca SUA subestimeaza puterea companiei: Era inevitabil un conflictGoogle restrictioneaza accesul dispozitivelor Huawei la sistemul Android ...citeste mai departe despre " Chinezii de la Huawei si-au gasit aliati: Vor dezvolta tehnologie 5G in Rusia " pe Ziare.com