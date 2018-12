Clujul are o aplicatie mobila pentru programare rapida la spalatoriile auto

Alexandru Graur, co-fondator al aplicatiei WashNow, a declarat ca programarea direct de pe telefon la o spalatorie auto confera unui sofer confortul de a sti cand pleaca de acasa sau de la serviciu ca are un loc liber la ora pe care el si-a selectat-o."Ne-am gandit sa dezvoltam si sa lansam un astfel de produs, o aplicatie pentru telefon mobil, dupa ce ne-am lovit, noi, personal, de problema cozilor de la spalatoriile auto, unde nu gasim loc si asteptam mult timp sau trebuie sa umblam pe la patru-cinci spalatorii pana o gasim pe cea disponibila.Spalatoriile partenere primesc o tableta gratuit din partea noastra, iar aplicatia pe care am dezvoltat-o comunica in timp real cu aceste spalatorii.Un utilizator care are descarcata WashNow are nevoie de cateva minute pentru a se programa direct de pe telefon la o spalatorie auto, ceea ce ii confera confortul de a sti cand pleaca de acasa sau de la serviciu ca are un loc liber la ora pe care el si-a selectat-o el. Astfel, clientul este scutit de statul la coada pentru spalarea masinii", a spus Graur.Potrivit acestuia, parteneriatul cu spalatoriile auto este gratuit, iar utilizatorul plateste 5 lei pentru fiecare programare, avand acces inclusiv la o harta cu ruta pana la spalatoria aleasa."Avantajul unei astfel de aplicatii este ca o spalatorie auto poate deservi zilnic mai multi clienti daca este o buna organizare, iar utilizatorului ii este mult mai usor sa isi programeze spalarea.Produsul nostru se adreseaza atat clientilor privati, cat si companiilor, astfel ca se pot programa si masinile din flota unei firme. Vom putea oferi partenerilor si o baza de date cu informatii despre utilizatori - zonele preferate unde isi spala masinile, ore, tendinte", a subliniat Alexandru Graur.Daniel Suciu, account manager, a spus, la randul sau, ca prin aceasta aplicatie dezvoltatorii au incercat sa se alinieze la ce se intampla in ziua de astazi, in conditiile in care "toata lumea are un smartphone in mana, toata lumea are nevoie de mai mult timp, toata lumea vrea sa fie cat mai eficienta"."Cam oriunde te-ai programa faci maximum 10 minute pana la o spalatorie. Este un numar suficient, iar spalatoriile sunt destul de bine repartizate pe harta", a precizat acesta.Aplicatia se poate ...citeste mai departe despre " Clujul are o aplicatie mobila pentru programare rapida la spalatoriile auto " pe Ziare.com