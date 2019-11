WT:Social, site-ul noii sale retele sociale, permite utilizatorilor sa distribuie link-uri cu articole de presa care apoi sa fie dezbatute pe modelul news feed-ului de la Facebook. Subiectele variaza de la politica si tehnologie la heavy metal si apicultura.Desi compania nu are nicio legatura cu Wikipedia, Wales a imprumutat modelul de business al enciclopediei online. WT:Social se va baza pe donatii de la o mica subcategorie de utilizatori pentru a permite retelei sa functioneze fara reclame pe care acesta le blameaza pentru ca incurajeaza un tip gresit de implicare pe retelele sociale."Modelul de busimess al companiilor din social media, de publicitate pura, este problematic", a declarat Wales."Se pare ca marele castigator este un continut de calitate scazuta", a adaugat acesta.In timp ce algoritmii Facebook si Twitter asigura ca postarile cu cele mai multe comentarii sau aprecieri apar primele, in timp ce WT:Social afiseaza mai intai link-urile noi.Cu toate acestea, WT:Social spera sa adauge un buton cu "sageata in sus" care sa permita utilizatorilor sa recomande postarile de calitate.De la lansarea sa de luna trecuta, WT:Social se apropie de 50.000 de utilizatori, potrivit lui Wales, numarul lor dublandu-se in ultima saptamana. Totusi, asta este departe de audienta Facebook de peste 2 miliarde. "Evident, ambitia nu este de 50.000 sau 500.000, ci 50 de milioane si 500 de milioane", a spus Wales.Peste 200 de persoane au donat pentru a sprijini site-ul, a spus el, aratand succesul abonamentelor la Netflix, Spotify si New York Times ca dovada ca o noua generatie de consumatori sunt pregatiti sa plateasca pentru continutul online "relevant". ...citeste mai departe despre " Cofondatorul Wikipedia lanseaza o retea de socializare sa rivalizeze cu Facebook si Twitter " pe Ziare.com