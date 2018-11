Comisarul UE pentru Justitie: GDPR nu poate fi folosit pentru a restrictiona nejustificat libertatea de informare

Vera Jourova arata ca intalnirea cu Opre este importanta privind asigurarea unui echilibru intre dreptul la viata privata si libertatea jurnalistilor."GDPR (General Data Protection Regulation - GDPR- n.red.) nu poate fi folosit ca un instrument pentru a restrictiona in mod nejustificat libertatea de informare. Avem nevoie de o abordare coerenta a UE", a postat Jurova.Important meeting with A. G. Opre, President of National Data Protection Authority on ensuring balance between right to privacy and freedom of journalists. The GDPR cannot be used as an instrument to unduly restrict the freedom of information. We need a coherent EU approach #GDPR pic.twitter.com/HZBbWZ8OQh- Vera Jourova (@VeraJourova) November 20, 2018Precizarile comisarului european vin in contextul in care jurnalistii Rise Project, care au scris despre firma Tel Drum si legatura ei cu Liviu Dragnea, au anuntat acum doua saptamani ca au primit o notificare de la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), in care li se solicita divulgarea surselor.Citeste si: Raportul MCV pentru Romania face o trimitere voalata la cazul #TeleormanLeaksDespre independenta sistemului judiciarJurova a postat un mesaj si dupa intalnirea cu sefa Inaltei Curti, Cristina Tarcea."Intalnire buna cu Iulia-Cristina Tarcea, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Independenta sistemului judiciar si capacitatea sa de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt pietrele de temelie esentiale ale unei Romanii puternice in Uniunea Europeana", a scris Jurova.Good meeting with Iulia-Cristina Tarcea, the President of the Romanian High Court of Cassation and Justice. The independence of judicial system and its capacity to fight corruption effectively are essential cornerstones of a strong #Romania in the European Union. #RuleofLaw- Vera Jourova (@VeraJourova) November 20, 2018 ...citeste mai departe despre " Comisarul UE pentru Justitie: GDPR nu poate fi folosit pentru a restrictiona nejustificat libertatea de informare " pe Ziare.com