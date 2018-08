Executivul UE a cerut de peste 10 ani introducerea unui incarcator comun, motivand ca cele vechi sunt sursa a peste 51.000 de tone de deseuri electronice pe an si ca incarcatoarele diferite sunt un inconvenient pentru utilizatori, transmite Reuters.Utilizatorii de iPhone si de telefoane cu sistem Android se plang de mult timp de incarcatoarele diferite ale telefoanelor.Ca reactie la presiunile UE, 14 companii, intre care Apple Samsung , Huawei si Nokia , au semnat voluntar un memorandum de intelegere, in 2009, pentru armonizarea incarcatoarelor pentru modelele noi de smartphone-uri care urmau sa fie introduse pe piata in 2011.Unele companii au semnat ulterior scrisori de intentie, in 2013 si 2014, dupa expirarea memorandumului, in 2012.Comisia Europeana nu este insa multumita de situatia actuala."Avand in vedere progresele nesatisfacatoare ale acestei abordari voluntare, Comisia va lansa in curand un studiu de impact, pentru evaluarea costurilor si beneficiilor altor optiuni", a spus Vestager, raspunzand unei intrebari puse de un parlamentar european.Astfel de studii ajuta Comisia sa decida daca este nevoie sa intervina.De aceasta problema raspunde comisarul pentru Piata Interna, Elzbieta Bienkowska.Citeste si Europarlamentarii au votat: Toate telefoanele mobile vor avea acelasi tip de incarcator ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana ar putea sa impuna un incarcator comun pentru toate telefoanele mobile " pe Ziare.com