Comisia Europeana pregateste un nou impozit pentru Facebook, Google sau Amazon

Proiectul are obiectivul cresterii gradului de impozitare pentru companii precum Amazon, Google si Facebook, acuzate de tari ale Uniunii Europene ca achita impozite prea mici prin redirectionarea profiturilor spre state care au sisteme fiscale avantajoase, precum Luxemburg si Irlanda.Planul este asemanator cu propunerea Frantei de instituire a unei taxe fiscale de egalizare, idee sustinuta de state europene mari. Insa proiectul risca sa atraga opozitia tarilor mici, care se tem ca devin mai putin atragatoare pentru companiile multinationale.Conform proiectului elaborat de Comisia Europeana, impozitul va fi aplicat companiilor care au venituri internationale de peste 750 de milioane de euro (922 de milioane dolari) si venituri din activitati online la nivelul Uniunii Europene de cel putin zece milioane pe an.Proiectul va face obiectul modificarilor inainte de a fi publicat, probabil in a doua jumatate a lunii martie. Principalele cifre si cote nu au fost inca stabilite. Potrivit documentului, firmele care vand publicitate in spatiul online, precum Google, sau care sunt platforme pentru promovare pe Internet, precum Facebook, Twitter si Instagram, vor intra sub incidenta noii taxe. Platforme de comert online precum Amazon si companii care ofera servicii si locuri de munca prin aplicatii online, precum Airbnb si Uber, sunt, de asemenea, vizate de proiectul Comisiei Europene, precizeaza agentia Reuters.Taxele vor fi colectate in tarile in care se afla utilizatorii serviciilor oferite, nu in cele in care sunt sediile companiilor digitale."Acest lucru va presupune cerinte suplimentare privind raportarea, astfel incat autoritatile fiscale din statele membre sa poata calcula cat trebuie platit in propria juridictie", precizeaza documentul.In cazul publicitatii online, "taxa va fi colectata in zona in care este difuzata reclama si unde se afla utilizatorii care au furnizat datele care sunt expuse serviciului comercial", se arata in document, care propune o cota de impozitare unica, intre 1 si 5 %.