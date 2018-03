"Comisia Europeana a propus miercuri noi reglementari pentru a se asigura ca activitatile de afaceri din domeniul digital sunt taxate intr-un mod corect si care sa favorizeze cresterea economica in spatiul Uniunii Europene", anunta Comisia Europeana intr-un comunicat postat pe site-ul institutiei."Propunerile de acum intervin in contextul in care statele membre cauta solutii permanente si durabile pentru a asigura o distribuire corecta a impozitelor obtinute din activitatile online, dupa cum liderii UE au solicitat in mod urgent in octombrie 2017. Profiturile din activitati lucrative precum comercializarea de date si continut nu intra sub incidenta actualelor reglementari fiscale", subliniaza Comisia Europeana."Se va considera ca o platforma digitala va avea o prezenta impozabila ori o prezenta permanenta intr-un stat membru daca indeplineste unul dintre urmatoarele criterii: este depasit pragul de venituri anuale de sapte milioane de euro intr-un stat membru; exista peste 100.000 de utilizatori intr-un stat membru intr-un an fiscal; sunt semnate peste 3.000 de contracte de afaceri pentru servicii digitale intre o companie si utilizatori intr-un an fiscal", argumenteaza Comisia Europeana. ...citeste mai departe despre " Comisia Europeana vrea sa taxeze companii ca Facebook si Google in functie de zona de unde isi obtin profitul " pe Ziare.com