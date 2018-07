Gigantul Amazon are un nou rival? O companie din Rusia lucreaza la propriul serviciu de cumparaturi online

Yandex, cea mai mare companie de tehnologie din Rusia, este cel mai bine cunoscuta pentru crearea celui mai popular motor de cautare din tara.Compania are 50 de milioane de utilizatori pe luna, o statistica impresionanta avand in vedere ca in Rusia exista in total 87 de milioane de utilizatori de internet, potrivit Association of Internet Trade Companies (AITC).Yandex se extinde in noi domenii, cum ar fi serviciul de taximetrie de tip ride-hailing Yandex.Taxi, asistentul digital Alice, dispozitive inteligente comandate vocal si, cel mai recent, cumparaturi online.Intr-un interviu acordat Business Insider, directorul Yandez, Michael Levin, a spus ca firma isi dezvolta servicul de comparare a preturilor Yandex.Market intr-o platforma pe care utilizatorii pot comanda produce precum dispozitive electronice, aparatura electrocasnica, jucarii si altete.Noul serviciu este o companie mixta creata impreuna cu Sberbank, cea mai mare banca din Rusia, iar site-ul este in prezent in versiune beta, a spus Levin. Lansarea oficiala va avea loc in acest an, iar Yandex a derulat un proiect pilot in orasele Niznai Novgorod, Kazan si Ufa.Levin nu a precizat care sunt veniturile tinite de companie, dar a spus ca Yandez vrea sa atraga la sfarsitul acestui an cateva sute de mii de utilizatori pe zi.El a adaugat ca nu este mult comparativ cu utilizatorii Yandex, dar ca este mai mult comparativ cu majoritatea site-urilor de cumparaturi din Rusia.Potrivit analistului BCS Mitch Mitchell, dezvoltarea comertului online din Rusia este sub cea din Marea Britanie si Statele Unite. Principalele probleme sunt cele de logistica si faptul ca Rusia are o economice dominata de numerar. De regula, rusii care comanda produse online le platesc atunci cand sunt aduse de curieri.AITC anticipeaza ca rusii vor cheltui online 1250 de miliarde de ruble (15-20 miliarde de lire sterline) in 2018, in timp ce eMarketer prognozeaza in cazul britanicilor cheltuieli online de sase ori mai mari, respectiv de 93,82 miliarde de lire.Yandex nu considera ca Amazon este concurenta, a spus Levin. Pe masura ce rusii se obisnuiesc mai mult sa cumpere online, Yandez vrea sa concureze cu retailerii consacrati care isi dezvolta servicii de comert electronic. ...citeste mai departe despre " Gigantul Amazon are un nou rival? O companie din Rusia lucreaza la propriul serviciu de cumparaturi online " pe Ziare.com