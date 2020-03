Continua pregatirile pentru cea de-a cincea editie Bucharest Tech Week

Organizatorii anunta ca au deplina incredere in capacitatea institutiilor statului de a readuce situatia la normal intr-un timp cat mai scurt si isi pastreaza optimismul ca evenimentul se va intampla intre 18-24 mai, la Radisson Blu Hotel si in Piata Universitatii, asa cum este planificat.Insa, in eventualitatea evolutiei nefavorabile a situatiei generate de COVID-19, organizatorii sunt pregatiti sa reprogrameze evenimentul la o data care va fi comunicata ulterior.Organizatorii evenimentului sunt informati in legatura cu efectele generate de COVID-19 si se afla in stransa legatura cu autoritatile, sustinand si respectand masurile luate de acestia pentru a preveni raspandirea virusului.- a declarat Alexandru Maxineanu, managerul diviziei Concept Tech Events din cadrul Universum Events.Echipa de organizare Bucharest Tech Week continua sa puna la punct detaliile evenimentului, astfel incat editia din 2020 sa se desfasoare in conditii optime.Punctele de interes ale festivalului sunt:- Pestede persoane asteptate la Tech Expo in Piata Universitatii pentru a testa solutii tech: roboti, drone, imprimante 3D, autovehicule electrice si hibrid, solutii smart home, gadget-uri si multe altele;conferinte de business la Radisson Blu Hotel pe teme precum: inovatie, HR, fintech, retail, Java si .NET;- Pestede speakeri internationali si locali, profesionisti care vor dezbate cele mai controversate subiecte tech ale momentului;de evenimente partenere care vor avea loc peste tot in Bucuresti;de companii expozante cu pestede produse si solutii tech.Organizatorii recomanda utilizarea mijloacelor oficiale de comunicare ale institutiilor statului si OMS.ParteneriiBusinessInnovation Summit Partner:HR Masters Summit Partner:Sponsorii Bucharest Tech Week 2020:Networking & Coffee Partner:Digital Partner:Internet Partner:este o companie construita in jurul conceptului de arhitectura de evenimente corporate cu o experienta de peste 10 ani in Romania, aflandu-se printre cele mai mari companii din acest domeniu.Universum detine sub umbrela sa un intreg ecosistem de solutii pentru companii. De la organizarea team buildingurilor recunoscute international, evenimente la scala larga precum: conferinte, competitii sportive, lansari de produse si festivaluri, la solutii software complete, dedicate organizarii de evenimente.reprezinta festivalul manifest care se desfasoara de cinci ani in Romania si care reuneste profesionistii si pasionatii de tehnologie.(anterior denumit Internet & Mobile World) este cea mai ampla expo conferinta si"casa economiei digitale din Europa Centrala si de Est", in care profesionistii din intreaga regiune au acces la solutii tech B2B, insight-uri pe diferite arii digitale si o oportunitate de networking.este un sistem integrat folosit la gestionarea fluxului de participanti, plecand de la inregistrarea online pana la realizarea accesului in cadrul unui eveniment.