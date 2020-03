COVID-19: Imprimantele 3D si robotii adaptati la biohazard pot salva vieti, daca medicii si IT-istii isi dau mana. Virtual, desigur

In Europa, un prim semnal a fost dat in Italia, tara atat de greu incercata de COVID-19. Lipsa de valve pentru ventilatoarele care ajutau pacientii sa respire a impins un jurnalist de la Giornale de Brescia catre fondatorul unei companii de tehnologie, care a venit la spital cu o imprimanta 3D si in cateva ore a printat prima valva, iar ulterior alte cateva zeci."In momentul in care scriem, 10 bolnavi respira datorita acestor valve", relateaza https://www.3dprintingmedia.network.Foto: Facebook /Cristian FracassiBineinteles ca s-a pus (si se pune in continuare) in discutie incalcarea legislatiei privind drepturile de autor, printul respectiv fiind o replica a unui produs omologat, insa traim cu totii vremuri exceptionale, in care guvernele iau masuri exceptionale, iar "viata oamenilor depindea de noi, asa ca am actionat imediat", a explicat Cristian Fracassi, fondatorul companiei.Initiativa a fost preluata imediat si de o alta companie locala.China s-a gandit la 3D printing inca de acum doua saptamani, impinsa tot de necesitati:Dar si in restul lumii ideea a prins repede, asa ca in scurt timp a fost creat site-ul "3D printing, uniti pentru COVID-19", un loc de intalnire al medicilor cu producatorii si utilizatorii de imprimante 3D."Ne simtim responsabili sa usuram schimbul liber de informatii, contributii, servicii si, in general, sa ajutam pe perioada acestei crize. Spitalele si sistemele de sanatate din intreaga lume trec printr-o lipsa acuta de materiale si vor avea nevoie de echipamente, masini, device-uri si alte componente pentru a salva vieti. Tehnologia imprimarii 3D poate suplini lanturile de productie intrerupte sau chiar distruse.Sute de mii de fabricanti profesionisti de pe glob s-au aratat entuziasmati de aceasta initiativa si sunt gata sa isi puna la dispozitie capacitatile de productie pentru cei care au mare nevoie de ele", este mesajul transmis de echipa 3dpbm, care pune la dispozitie date de contact.Ideea se raspandeste cu vitezaUn lucru care inspaimanta foarte tare medicii din cele mai multe tari afectate de COVID-19 este numarul mic de ventilatoare (aparate esentiale pentru supravietuirea pacientilor a ...citeste mai departe despre " COVID-19: Imprimantele 3D si robotii adaptati la biohazard pot salva vieti, daca medicii si IT-istii isi dau mana. Virtual, desigur " pe Ziare.com