Cu expertiza internationala, THC Projects ataca piata locala de gazduire si servicii web

Thc.ro, noul website disponibil in limba romana, ofera o experienta completa pentru orice firma romaneasca, solutiile tehnice fiind usor adaptabile indiferent de nevoi.Astfel, clientii targetati sunt companii de toate dimensiunile, de la IMM-uri la corporatii. THC Projects are experienta relevanta cu firme din diverse domenii, in Romania asteptandu-se ca o nisa relevanta sa fie cea a comertului electronic, in contextul in care apar tot mai multe magazine online noi, iar cele existente se dezvolta."Am resimtit ca sectorul web romanesc se maturizeaza si ne-am dorit sa oferim serviciile noastre in mod dedicat si utilizatorilor romani, care pana acum puteau sa ne devina clienti doar prin prisma platformei internationale in limba engleza - THCServers.com.Companiile din Romania au nevoie de solutii competitive, de incredere, pentru a putea concura de la egal la egal nu doar pe plan local, ci si global. Expertiza noastra internationala ne da incredere in capacitatea de a fi parteneri apropiati in zona web pentru orice firma din tara noastra, indiferent de sectorul de activitate si de nevoile specifice respectivului domeniu. Avem solutii flexibile si tintim performanta de top in fiecare moment", explica reprezentantii THC Projects.Compania, care ofera gazduire si servicii web premium, are deja peste 6 ani de experienta si o echipa solida. Cu un raport calitate / pret excelent, compania isi propune sa atraga multi clienti care au deja experienta de business pe piata locala, dar si start-up-uri care vor porni astfel la drum cu un furnizor de servicii web ce se va comporta ca un partener, ca un sustinator al business-ului antreprenorial.Solutiile propuse pe thc.ro sunt ideale pentru paginile de prezentare ale companiilor , dar si pentru magazine online, bloguri, portaluri web si orice alte website-uri, oricat ar fi de complexe si orice resurse ar avea nevoie sa consume.In prezent, aproape 5500 de clienti activi exista in portofoliul THC Projects, iar firma se asteapta la cresteri atat pe piata internationala, cat si pe cea locala, unde va avea de acum inainte o abordare directa. Website-ul thc.ro este conceput astfel incat sa fie simplu de utilizat, o platforma cu care orice client poate interactiona usor si rapid, caci timpul este extrem de pretios in mediul de afaceri.Clientii primesc suport tehnic gratuit la orice ora din zi sau din noapte, iar echipa tehnica este extrem de bine pregatita pentru a reactiona rapid in orice situatie."De la inceputuri am perseverat si am dorit sa oferim strict cele mai fiabile servicii de gazduire web impreauna cu un software usor de utilizat. Si sa nu uitam de calitatea serviciului de asistenta unde dispunem de cei mai bine pregatiti oameni din domeniu", explica oficialii companiei.