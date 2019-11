Cum a construit Google un imperiu online al publicitatii, greu de evitat de editori si companii

Veniturile din publicitate ale Nexstar au scazut semnificativ, in doar cateva zile. Dupa un test scurt, Nexstar a reactivat reclamele furnizate de companie.Google are probleme cu autoritatile din cauza pozitiei dominante pe care o are pe piata de publicitate online. Departamentul Justitiei din SUA ancheteaza furnizorul de servicii online pentru a vedea daca nu cumva abuzeaza de aceasta pozitie.Washington Post a analizat masina de publicitate a Google, care este "opaca" si complexa. Compania si-a consolidat pozitia de broker de publicitate prin achizitia de firme din domeniu, cel mai cunoscut exemplu fiind DoubleClick, care a intrat in proprietatea Google in 2008. Autoritatile antitrust au aprobat atunci tranzactia in valoare de 3,1 miliarde de dolari, dar au avertizat ca vor lua masuri daca Google va actiona in mod anticompetitiv.Mai multe companii din industrie au acuzat Google ca abuzeaza de pozitia dominanta prin intermediul unor produse interconectate. Compania opereaza uneltele pentru vanzarea si cumpararea de publicitate, dar si piata pe care sunt vandute reclamele.Din aceasta cauza, unii politicieni au cerut impartirea gigantului in companii mai mici. De exemplu, senatorul Elizabeth Warren a propus separarea Google de DoubleClick. Compania s-a aparat spunand ca modul in care sunt interconectate produsele sale le face atractive pentru furnizorii de continut si furnizorii de publicitate. "Editorii folosesc tehnologia noastra pentru a accesa cererea de la 700 de parteneri, dintre care Google este doar o sursa", a declarat un purtator de cuvant al companiei.Peste 70% dintre marii editori folosesc tehnologia Google, numita DoubleClick for Publishers, potrivit Washington Post. Asta deoarece tehnologia este singura prin care poate fi accesata piata de publicitate AdX, detinuta tot de Google. Aceasta din urma, la randul ei, este conectata cu un alt serviciu puternic de publicitate detinut de companie, AdWords, un serviciul publicitar online bazat in mare parte pe cuvinte cheie.Entitatile care utilizeaza AdWords pot crea anunturi relevante utilizand cuvintele cheie pe care le vor utiliza persoanele care cauta pe internet folosind motorul de cautare Google. Cuvantul cheie, atunci cand e ...citeste mai departe despre " Cum a construit Google un imperiu online al publicitatii, greu de evitat de editori si companii " pe Ziare.com