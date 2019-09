Cum alegi VPN-ul perfect? Care sunt caracteristicile pe care trebuie sa le aiba?

Ramane o singura necunoscuta insa: Cum trebuie sa fie ales un server VPN?Care sunt criteriile de care trebuie sa se tina cont atunci cand se plateste pentru utilizarea unui server VPN?Cei de la redaktionstest.net recomanda achizitia in functie de cateva criterii importante:Un VPN cunoscut reuseste sa ofere intimitate 100%. Toate VPN-urile sunt la fel? Din pacate, realitatea este destul de neplacuta. 30% dintre VPN-urile pe care le gasesti online au probleme legate de securitate si nu au capacitatea de a oferi intimitate. Tocmai de aceea, este bine sa fie cautata o solutie cu plata, care sa garanteze faptul ca nu distribuie informatiile personale. Un studiu atent al politicilor de confidentialitate este mai mult decat necesar.Pe piata pot fi gasiti si furnizori de solutii VPN care ofera totul gratuit. In general, acestia nu pot garanta o calitate foarte buna a serviciilor. De regula, cei care aleg sa isi faca un cont si sa beneficieze de un serviciu gratuit platesc cu datele personale. Este motivul pentru care este bine sa se aloce un buget pentru alegerea VPN-ului.Desi pe site-urilor celor care inchiriaza VPN-uri este publicata viteza conexiunii, nu trebuie sa se mearga pe incredere. Cel mai bine este sa se verifice viteza de incarcare printr-o versiune de incercare inainte de a se achizitiona orice tip de abonament. O viteza buna poate duce la economisire de timp si la o flexibilitate foarte mare.In general, locul in care se afla serverul poate sa decida viteza si calitatea serviciilor. Tocmai de aceea, este important si acest criteriu.Este important ca un VPN sa aiba functionalitati cat mai multe si cat mai variate. De asemenea, trebuie sa poata fi instalat cu usurinta. Spre exemplu, este bine ca produsul achizitionat sa permita schimbarea configuratiilor de protocol.Din fericire, exista o multime de provideri de VPN, iar preturile variaza destul de mult incat sa se potriveasca pentru orice buget. Daca se tine cont de criteriile amintite mai sus, sunt sanse foarte mari sa se achizitioneze un produs de buna calitate.Chiar si in momentul in care se plateste un VPN este bine sa existe o metoda alternativa, cum ar fi browserele care permit navigarea anonima sau Proxy-urile.Totusi, VPN-ul ramane cea mai buna solutie pentru cei care doresc sa navigheze in anonimat si sa fie in deplina siguranta atunci cand acceseaza site-uri care nu sunt acceptate in anumite tari.