Cum au diparut 50 de milioane de cantece de pe MySpace?

MySpace, candva "regele" retelelor de socializare atunci cand Facebook nici nu vazuse lumina soarelui, iar Instagram era doar un vis, trece printr-o criza de imagine. "Din greseala" - asa cum au anuntat reprezentantii - platforma a pierdut peste 50 de milioane de cantece ale peste 14 milioane de artisti.Desi nu se mai bucura de succesul de altadata de mai multa vreme, nostalgicii puteau oricand sa revina la inceputurile lor timide in muzica sau sa asculte piesele ce le-au tinut de urat multe nopti.Pana mai acum o saptamana era inca posibil. Astazi nu mai este. Toate piesele urcate pe platforma online intre anii 2003-2015 s-au dus pe apa sambetei, dupa cum au anuntat reprezentantii intr-o postare publica.Acestia se scuza ca totul s-a produs dintr-o greseala fatala, atunci cand au incercat sa mute continutul de pe actualul server pe altul nou. Muzica incarcata pe site in acesti 12 ani nu va mai putea fi recuperata. Ar fi vorba despre piesele a 14 milioane de artisti, totalul pieselor fiind de peste 50 de milioane de cantece.Platforma isi informeaza clientii ca orice continut media, audio si video incarcat acum mai mult de trei ani nu mai este valabil. Compania avea oricum dificultati de functionare, asa cum au semnalat mai multi utilizatori in ultimii doi ani. Principalele probleme ar fi fost cu linkurile catre cantece care adesea dadeau erori.In 2003, atunci cand MySpace a luat nastere, acesta a luat cu asalt lumea online-ului. Era ceva nou, pe o piata insetata de socializare si promovare, asa ca MySpace a venit ca o gura de aer proaspat pentru tinerii muzicieni. A luat un avant incredibil, ba chiar a si lansat mai multi artisti - acum celebri - care au cunoscut faima datorita faptului ca si-au incarcat prima melodie pe platforma muzicala, cum ar fi de exemplu Arctic Monkeys, Calvin Harris sau Lily Allen. In anul 2006, MySpace a fost cel mai vizitat website al anului, intrecand Google.Asadar, cum a reusit compania sa piarda majoritatea continutului sau de baza? Reprezentantii dau vina pe o eroare de server, atunci cand au vrut sa mute tot continutul si si-au cerut scuze utilizatorilor, cerandu-le sa pastreze copiile de backup ale fisierelor.Totusi, o companie la un asemenea nivel nu avea propriul sistem de protectie in cazul unei asemenea catastrofe informatice? De exemplu, Facebook utilizeaza un fel de securitate de tip build-in pentru a-i proteja pe utilizatori si informatiile lor.Pentru comunicarea cu Directory Server, se foloseste securitatea SSL si TLS. Secure Socket Layer (SSL) cripteaza datele transmise in orice moment in care se foloseste Facebook-ul, de la parola la conversatiile private. Acelasi sistem de securitate il foloseste si Amazon, mai ales ca acesta lucreaza cu date financiare, carti de credit etc.Un alt website care trebuie sa aiba grija de banii clientilor este si PokerStars, cea mai mare platforma online de poker. Securitatea primeaza, de aceea PokerStars foloseste RSA Security Token , adica un sistem de siguranta care genereaza autentificarea dubla, tocmai pentru a proteja conturile si castigurile utilizatorilor.Ceea ce s-a intamplat MySpace-ului i-a dezamagit extrem de multi pe "putinii" utilizatori care mai foloseau platforma. Carcotasii sunt de parere ca aceasta intamplare nu ar fi deloc o coincidenta si ca este o greseala prea mare.Multi fac comparatia cu soarta Google Plus, o retea de socializare sortita esecului care a suferit stergeri masive de content chiar inainte de disparitia totala.In 2009 a inceput disparitia MySpace, atunci cand Facebook a devenit din ce in ce mai populara, insa utilizatorii fideli platformei de muzica nu au migrat. Desi s-a dorit o relansare a retelei prin 2012-2013, tot nu a reusit sa depaseasca Facebook-ul. Oare asistam la o alta dilema informatica?