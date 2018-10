Cum mergi la shopping in viitor: Oglinzi inteligente in cabinele de proba si roboti care ne vor asista la tot pasul

Plata cu bani pesin sau chiar cu cardul bancar sunt pe cale sa devina istorie, in conditiile in care deja s-au inventat moduri mai sigure si atractive de a achita cumparaturi sau note de plata. Parte dintre aceste inovatii - pe care pana de curand le admiram doar in filme stiintifico-fanstastice - sunt expuse pe 29 si 30 octombrie la Mastercard Technology Summit, de la Palatul Parlamentului. Iata doar cateva dintre aceste inovatii care ar putea schimba in curand lumea cumparaturilor.Oglinda inteligenta: alegi haine, le incerci si le platesti direct din cabina de probaPe langa ca te face sa simti ca traiesti in viitor, oglinda inteligenta te ajuta sa economisteti o multime de timp. Sa spunem ca tricoul pe care ti l-ai ales nu iti vine. In loc sa colinzi magazinul ca sa iti alegi altul, e suficient sa il apropii de oglida. Aceasta iti va afisa un meniu, cu ajutorul caruia sa poti comanda tricoul intr-o marime si chiar cu o culoare diferita.In plus, aceeasi oglinda te va ajuta sa afli cum iti sta tricoul in lumina de rasarit, de amiaza sau de asfintit. Iar daca esti multumit, il poti plati direct din cabina, fara sa mai treci pe la casa.Oglinda inteligenta nu oboseste niciodata sa te ajute la cumparaturi. Video: Ziare.comEvident, plata "la oglinda" se face contactless, fie cu un card bancar, fie cu alte dispozitive care ar putea in curand sa il inlocuiasca. Deja exista tehnologia care permite ca cipul cardului sa fie incorporat intr-un ceas, intr-o bratara sau chiar intr-un breloc sau un inel.Un simplu inel va tine, in curand, loc de card. Foto: Ziare.comPana la acest moment, nici aceste mini-dispozitive de plata (numite wearbles) si nici oglinda inteligenta nu sunt disponibile in Romania. De fapt, oglinda se foloseste doar in vreo cateva magazine din Los Angeles, momentan.Cumparaturi in realitatea augmentataUn smartphone v-ar fi suficient ca sa vedeti cum arata, in casa, orice piese de mobilier pe care vreti sa le cumparati online.Sistemul e simplu. P ...citeste mai departe despre " Cum mergi la shopping in viitor: Oglinzi inteligente in cabinele de proba si roboti care ne vor asista la tot pasul " pe Ziare.com