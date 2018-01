Cum putem scapa de dependenta de telefonul mobil in trei pasi simpli

Potrivit unor studii recente, adultii din Marea Britanie isi verifica telefoanele mobile de cel putin 33 de ori in timpul zilei, iar tinerii de cel putin 90 de ori - cifre alarmante, potrivit The Independent.Perioada indelungata de timp pe care o petrecem folosind smartphone-urile afecteaza abilitatea de a crea noi amintiri, gandirea in profunzime, concentrarea si asimilarea informatiilor.Intrebarea este: cum putem scapa de tentatia de a verifica telefoanele si a petrece atat de mult timp cu ochii in ecrane?Potrivit autoarei Catherine Price, care a scris "How to Break Up With Your Phone: The 30-Day Plan to Take Back Your Life/ Cum sa te desparti de telefonul tau: Planul de 30 de zile pentru a-ti recupera viata", exista cativa pasi simpli care ajuta la o relatie mai sanatoasa cu smartphone-ul, care nici macar nu sunt greu de implementat.1. Stabilirea unor limitePrimii pasi sunt setarea unor limite si realizarea faptului ca petrecem prea mult timp cu ochii in ecrane.Autoarea incurajeaza stabilirea unor perioade in care sa nu folosim telefoanele. De exemplu, daca plecam intr-o plimbare de jumatate de ora, ne putem impune sa renuntam la telefon in acel interval si sa il lasam acasa.2. Interzicerea smartphone-ului in anumite zoneO alta modalitate ar fi sa stabilim anumite zone in care sa interzicem folosirea telefonului, cum ar fi dormitorul. Multe studii arata ca oamenii dorm mai bine atunci cand nu au langa ei smartphone-ul, in conditiile in care o treime dintre adulti isi verifica telefonul in primele cinci minute de cand se trezesc, iar peste jumatate dintre adulti fac acest lucru in primele 15 minute ale diminetii.Daca scuza invocata in acest caz este setarea alarmelor pe telefon, atunci este cazul sa faci o investitie noua si sa iti cumperi un ceas cu alarma.3. Fara notificariO alta metoda pe care o mentioneaza Price este renuntarea la notificari pe smartphone, astfel fiind redusa tentatia de a verifica constant mobilul.Citeste si:Telefonul mobil, mai periculos decat cocaina?Ne-au facut dependenti de tehnologie, iar acum regreta. "Ereticii" din Silicon Valley se dezic de internetCativa oameni din San Francisco ne fac dependenti de telefoane? Razboiul pornit de un fost angajat GoogleIn 20 de ani, fiecare om ...citeste mai departe despre " Cum putem scapa de dependenta de telefonul mobil in trei pasi simpli " pe Ziare.com