Cum sa folosesti Facebook fara sa-i dai acces la prea multe date personale

Exista cateva lucruri pe care le poti face chiar tu pentru a limita "valorificarea" acestor informatii in scopuri dubioase, cum ar fi influentarea rezultatului alegerilor, folosind optiunile privind modificarea setarilor pe care Facebook le pune la dispozitia utilizatorilor.Dezactiveaza serviciile de localizarePrin intermediul acestor servicii se poate sti unde te afli in orice moment si ce locuri frecventezi - informatii foarte valoroase pentru companiile care cumpara reclame pe Facebook.Pentru a impiedica accesul companiei lui Mark Zuckerbeg sau al oricarei aplicatii care nu trebuie neaparat sa stie unde te afli, pe telefoanele cu iOS, intra la Settings (Setari) > Privacy (Confidentialitate) > Location Services (Servicii de localizare).Aici ai optiunea de a dezactiva complet serviciile de localizare sau de a dezactiva aceasta functie doar pentru anumite aplicatii din lista pe care o vei gasi mai jos (poate nu vrei sa o dezactivezi pentru aplicatii ca Google Maps sau Uber, in cazul carora are sens sa le acorzi permisiunea de a vedea unde esti). De asemenea, poti opta si ca serviciul sa fie activat doar atunci cand folosesti aplicatiile respective.Pe telefoanele cu Android, intra la Settings > Location. La fel ca mai sus, poti alege sa dezactivezi accesul la acest tip de informatie pentru toate aplicatiile sau sa personalizezi setarile pentru Facebook si pentru anumite aplicatii din lista.Sterge informatiile personaleIn sectiunea About (Despre) gasesti informatiile personale pe care Facebook le are direct de la tine, cum ar fi unde lucrezi si ce scoli ai absolvit. Le poti sterge de tot sau poti umbla la setari astfel incat sa le vezi doar tu sau doar prietenii tai.Controleaza setarile privind reclameleIntra pe pagina Facebook ad preferences (Preferintele tale de publicitate) unde vei descoperi, la Your interests (Interesele tale), profilul construit de Facebook in functie de actiunile tale si ale prietenilor tai pe retea, dar si in functie de ce faci online chiar si cand nu esti pe Facebook. Ai posibilitatea sa stergi companiile de la care nu vrei sa primesti reclame.Totodata, la Your informations (Informatiile tale) poti controla criteriile in baza carora primesti reclame.La Ad settings (Setari de publicita... citeste mai departe despre " Cum sa folosesti Facebook fara sa-i dai acces la prea multe date personale " pe Ziare.com