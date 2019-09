Cum se ascund mai nou atacatorii pe calculator: Minatul de moneda virtuala e oprit cand victimele folosesc intens dispozitivul

Astfel, in timp ce utilizatorii vizioneaza filme de inalta rezolutie, editeaza fotografii sau videoclipuri sau se joaca, aplicatiile de minat moneda virtuala isi opresc activitatea, urmand sa o reia cand calculatorul nu e folosit la fel de intens."Investigatia Bitdefender legata de amenintarea Beapy/PCASTLE arata ca infractorii cibernetici cauta noi metode sa isi asigure persistenta pe dispozitivele victimelor, in cursa acerba dupa incasari cat mai mari. Noile versiuni de amenintari informatice specializate pe minatul de cripto-moneda fac acest tip aplicatii tot mai greu de depistat, mai ales daca victimele nu folosesc o solutie de securitate performanta", spune Bogdan Botezatu, director de cercetare in amenintari informatice la Bitdefender.Aplicatiile de minat moneda virtuala sunt mai usor de monetizat de catre atacator si folosesc puterea de procesare a dispozitivului victimei pentru a genera bani, iar atacatorul raporteaza castiguri la doar cateva minute dupa ce utilizatorul este infectat sau acceseaza un site contaminat. Pana acum, victimele resimteau doar folosirea ingreunata a dispozitivului, insa in ultima vreme tot mai multe victime depistau tocmai astfel infectarea cu asemenea aplicatii.Atacatorii cauta constant sa gaseasca noi metode prin care sa se foloseasca de resursele victimelor intrucat generarea de moneda virtuala e tot mai complexa si cere din ce in ce mai multa putere de procesare, ceea ce urca semnificativ costurile cu energia electrica.Asadar, pe fondul costului hardware-ului si al curentului necesar alimentarii, gazduirea propriilor infrastructuri pentru a genera bani este mai putin rentabila decat infectarea victimelor.Ca sa ajunga pe calculatoare sau pe servere cu putere de procesare mare, atacatorii exploateaza inclusiv vulnerabilitati majore - precum celebrul EternalBlue folosit de Agentia Nationala de Securitate (NSA) din Statele Unite ale Americii in misiuni de spionaj.Iata recomandarile specialistilor Bitdefender pentru a evita infectarea cu mineri de moneda virtuala:- Actualizati constant sistemul de operare si programele de pe dispozitive.- Folositi o solutie de securitate performanta.- Evitati aplicatiile gratuite descarcate de pe site-uri de torenti si cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare.Bitdefender este o companie de securitate informatica cu activitate la nivel global, care furnizeaza solutii revolutionare de protectie impotriva amenintarilor complexe catre 500 de milioane de utilizatori din peste 150 de tari. Inca din anul 2001, Bitdefender a dezvoltat tehnologii recunoscute la nivel international destinate securitatii pentru familii si corporatii si a devenit un furnizor de incredere pentru protectia terminalelor si infrastructurilor companiilor. Astazi, tehnologiile Bitdefender sunt prezente in 38% dintre solutiile de securitate de pe piata. Mai multe detalii sunt disponibile pe https://www.bitdefender.ro