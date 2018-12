Cum va arata urmatorul Bill Gates? Iata cum raspunde sotia miliardarului

"Cand ma gandesc la oamenii care au avut cel mai mare impact pozitiv asupra mea, Susan Bauer se afla in fruntea listei. A predat matematica fetelor in scoala in care am invatat, la finalul anilor '70 si inceputul anilor '80, in Dallas, fiind cea care mi-a deschis calea catre o cariera in tehnologie", povesteste Melinda Gates intr-un editorial publicat de Quartz.Ea isi aminteste ca profesoara ei a vazut, la acea vreme, un demo al Apple II, unul dintre primele PC-uri din lume, in cadrul unei conferinte. "A fost pur si simplu fascinata de ce stia masinaria aceea sa faca", isi aminteste sotia co-fondatorului Microsoft.Prin urmare, Susan Bauer a decis ca si elevii trebuie sa invete sa foloseasca acea tehnologie. Asa ca a vorbit cu calugaritele care conduceau scoala respectiva pentru a face aceasta investitie. Si le-a convins. Apoi, pentru ca nimeni nu stia cum sa le foloseasca, profesoara a mers la facultatea de profil si apoi a creat un departament de Stiinta Calculatoarelor."In copilarie nu am vazut foarte multe femei mergand la munca, asa ca doamna Bauer reprezinta unul dintre motivele pentru care am indraznit sa visez la o cariera in tehnologie si ulterior sa imi vad visul implinit", explica Melinda Gates.Ea marturiseste ca nu si-a dat seama cat de speciala era aceasta femeie, care a razbit intr-un domeniu dominat de barbati, pana in momentul in care ea insasi a intrat la facultate."La cursurile de Stiinta Calculatoarelor se vedea cu ochiul liber ca noi, fetele, eram in minoritate. Ulterior, odata ce avansam cu materia, am observat ca unele dintre colegele mele - care chiar si asa erau putine - isi schimbasera specializarea", rememoreaza co-fondatoarea Fundatiei Bill & Melinda Gates.Ea recunoaste ca a receptionat mesajul subtil pe care societatea si sistemul de invatamant american i-l transmiteau: domeniul IT era clar perceput ca unul destinat barbatilor."Puteam sa inteleg de ce situatia era asa. Nu era numai faptul ca cei mai multi profesori si studenti erau de sex masculin. De asemenea, mediul era bazat pe competitivitate si pe o usoara agresivitate, iar acest lucru le-a indepartat pe unele dintre colegele mele", mai spune aceasta.Cum a fost la MicrosoftMelinda Gates povesteste ca, atunci cand s-a angajat la Microsoft, in 1987, situatia era cam la fel. Ba mai mult, ea nu s-a simtit ...citeste mai departe despre " Cum va arata urmatorul Bill Gates? Iata cum raspunde sotia miliardarului " pe Ziare.com