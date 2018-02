Cum vom avea acces la WiFi in avion, in toata Uniunea Europeana

Reteaua Europeana de Aviatie (EAN) este prima retea integrata de comunicatii prin satelit din lume, o retea terestra complementara bazata pe LTE construita pentru Europa. Cu alte cuvinte vei avea Internet in avion.EAN este dezvoltata de Deutsche Telekom (corporatia care controleaza si Telekom Romania), impreuna cu Nokia , iar reteaua urmareste sa asigure o acoperire broadband la nivelul tuturor celor 28 de membri. Astfel, EAN va conecta circa 300 de statii terestre din fiecare stat membru cu un satelit.EAN ofera conexiune la Internet in avion, fie ca esti deasupra apei sau a uscatului si ofera un serviciu de banda larga pentru pasageri.Vezi cum vei sta pe net in avioane de acum inainte! ...citeste mai departe despre " Cum vom avea acces la WiFi in avion, in toata Uniunea Europeana " pe Ziare.com