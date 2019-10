Sa va povestesc ce s-a intamplat. In septembrie am reinceput sa postez continut pe Instagram. Ba o poza pe feed, ba cateva story-uri pe zi. Fotografii si boomerang-uri din drumul meu spre munca, de la iesirile in oras si conferinte, cu cerul la apus si la rasarit, cu copaci, cu oamenii din viata mea. Cam ce face toata lumea.Gratie activitatii mele intense, am reusit "performanta" sa am, in medie, intre 40 si 50 de vizualizari la story-uri (rar am ajuns aproape de 100) si intre 35 si 60 de like-uri la postarile in feed. Iar numarul follower-urilor a ramas constant, in jur de 500.Luna urmatoare, pe la inceputul lui octombrie, am fost cateva zile pe Valea Doftanei. Evident, am facut postari si de acolo. La intoarcere, duminica, 6 octombrie, numarul vizualizarilor pe Stories a explodat pur si simplu. De la 30 a ajuns la 300 in cateva ore. Mi s-a parut o chestie curioasa, pentru ca nu facusem nimic special ca sa-mi creasca perfomanta contului.Asa ca mi-am zis sa urmaresc cu atentie ce se mai intampla si zilele urmatoare.Pana pe 15 octombrie, numarul vizualizarilor la story-uri nu a scazut sub 300. Ba chiar am ajuns la 425 la o postare! Am observat, insa, ca pe langa persoanele care ma urmaresc (vreo 30-40), erau sute de alte conturi care vizualizau povestile mele.Iar multe dintre ele se uitau la fiecare story! In plus, nu se abonau la profilul meu. Oare treaba incepea sa "miroasa" a spam/roboti?Citeste mai departe despre " Curiosul caz al Instagram: Cum mi-am petrecut cele 9 zile de popularitate neintentionata " pe Ziare.com