Cursurile de programare pentru copii Logiscool se muta online, pana la reluarea activitatii

Elevii din cele 35 de centre Logiscool din Bucuresti si din tara vor putea participa si la sesiunile online LIVE alaturi de instructori, care isi propun sa recreeze atmosfera si interactiunea din salile de curs. Peste 30 de instructori din echipa Logiscool au dedicat mai bine de 200 de ore pentru a crea noile tutoriale video inregistrate, care sunt disponibile deja elevilor.Echipa Logiscool lucreaza si la un program de responsabilitate sociala prin care sa sprijine cu burse cursantii care provin din familii ale caror venituri au fost afectate din cauza pandemiei de COVID-19.Logiscool Romania, Scoala Internationala de Programare pentru Copii si Adolescenti, ofera elevilor inscrisi din toata tara cursuri online pentru a putea continua procesul de invatare, in contextul inchiderii scolilor, ca masura de preventie impotriva raspandirii noului coronavirus. Cursurile Logiscool au fost suspendate in data de 11 martie, odata cu inchiderea scolilor publice.Pentru a mentine interactiunea dintre elevi si instructori, incepand din aceasta saptamana, elevii inscrisi la Logiscool vor participa la sesiuni live de invatare, care reiau procesul de predare intr-un format online, interactiv, care sa recreeza atmosfera salilor de curs."Ne asteptam ca peste 10.000 de elevi sa urmeze cursurile noastre online in aceasta perioada.", a declarat Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Cursurile Logiscool sunt disponibile si sub forma de lectii video inregistrate, accesibile din platforma de studiu Scoolcode. Inregistrarile cu instructorul le permit elevilor sa urmareasca lectia in propriul ritm, sa puna pauza in orice moment ca sa revada indicatiile si explicatiile instructorului."Am lucrat intens alaturi de echipa educativa internationala si cea din Romania pentru a gasi solutii la nevoile si limitarile tuturor elevilor nostri. Doar in Romania, in ultimele zile, peste 30 de instructori s-au mobilizat si si-au dedicat mai bine de 200 de ore pentru a filma si edita primele lectii, care sunt disponibile deja elevilor. In completarea sesiunilor live, platforma noastra educativa va fi actualizata saptamanal cu noi lectii, conform programei, pana la reluarea activitatii in salile de curs", a declarat Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Totodata, Logiscool Romania va oferi posibilitatea celor care nu dispun de echipamentele electronice necesare pentru a urma lectiile online sa imprumute laptopurile scolii (in limita disponibilitatii), astfel incat copiii sa poata continua cursurile.Parintii vor avea parte de suportul necesar pentru a configura laptopurile pentru accesarea platformei de invatare Logiscool.Logiscool mai anunta ca lucreaza si la dezvoltarea unor burse prin care sa sprijine copiii care provin din familii ce se confrunta cu probleme si ale caror venituri au fost afectate pe fondul pandemiei de COVID-19, sa-si finalizeze cursurile."Tinem legatura cu sute de parinti in aceste zile si stim care sunt temerile cu care se confrunta. Luam in calcul un sistem de amanare a platilor, cat si de dezvoltare de burse de studiu Logiscool, prin care copiii din familiile afectate financiar in aceasta perioada sa poata sa-si continue studiile. Este bine ca acestia sa-si continue studiile, sa ramana conectati cu colegii si comunitatea lor, iar noi ne straduim sa ajutam cu tot ce putem.", a declarat Dana Banica, Manager Logiscool Romania.Logiscool Romania ofera cursuri de programare si robotica pentru copii si adolescenti cu varste cuprinse intre 7 si 17 ani.Logiscool Romania a fost infiintata in prima parte a anului 2018 si numara 35 de scoli de programe la nivel national, dezvoltate in sistem de franciza, fiind prezenta in Bucuresti si Ilfov cu 11 centre, in Cluj, Craiova si Timisoara cu cate doua centre si cu cate un sediu in Alba Iulia, Arad, Bacau, Baia Mare, Brasov, Constanta, Drobeta Turnu Severin, Deva, Galati, Iasi, Oradea, Pitesti, Ploiesti, Ramnicu Valcea, Sibiu, Suceava, Targu Jiu si Targu Mures.Logiscool Romania face parte din o retea internationala de centre educationale, prezenta in peste 16 tari din Europa, America si Asia. Pana acum, peste 50.000 de copii au participat la cursurile, taberele si evenimentele conexe oferite de Logiscool, descoperind programarea intr-un mediu placut si inspirational.