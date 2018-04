Mai exact, 78 de romani si-au instalat aplicatia "This is your digital life", conform datelor furnizate de Facebook catre Digi 24.In plus, pe langa acestia, 112.343 de romani care erau in cercul de prieteni al celor 78 ar fi afectati de aceasta problema.Vezi si Scandalul Cambridge Analytica: De la "Eu cu cine votez?" la "Eu stiu cu cine votezi si-ti voi schimba votul!"Amintim ca Facebook se afla in mijlocul unui scandal dupa ce s-a descoperit ca datele a 87 de milioane de persoane - majoritatea din SUA - ar fi fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica.Cu ajutorul acestor date, companiile de consultanta precum Cambridge Analytica pot elabora mesaje personalizate in numele unui partid politic, asa cum s-a intamplat in Statele Unite si pot influenta astfel electoratul.Citeste si:Scandalul Cambridge Analytica: Playboy si-a sters mai multe pagini oficiale de FacebookMozilla isi ajuta utilizatorii sa nu mai fie urmariti de FacebookAncheta federala din SUA impotriva Facebook a provocat o scadere abrupta pe bursa a actiunilorUE pune presiune pe Facebook sa ofere explicatii in scandalul Cambridge AnalyticaCel mai simplu ghid prin care afli tot ce stie Facebook despre tine ...citeste mai departe despre " Datele a peste 112.000 de romani ar fi fost colectate de Cambridge Analytica " pe Ziare.com