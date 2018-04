Numarul utilizatorilor Facebook ale caror informatii personale au fost accesate de Cambrige Analytica "ar putea fi mai mare, cu siguranta" de 87 de milioane de utilizatori, numarul anuntat cel mai recent de compania lui Mark Zuckerberg , a spus Wylie, duminica, la NBC, potrivit CNN.Fostul angajat Cambridge Analytica a adaugat ca "o multime de oameni" au acces la aceste date si ca exista "riscul real" ca ele sa fie stocate in Rusia."Ar putea fi stocate in diverse parti ale lumii, inclusiv in Rusia, tinand cont de faptul ca profesorul care a gestionat procesul de colectare de date s-a tot plimbat intre Marea Britanie si Rusia", a Wylie.Cercetatorul rus Aleksander Kogan a colectat datele a milioane de americani, pe care le-a vandut apoi companiei Cambridge Analytica, care a lucrat la campania prezidentiala a lui Donald Trump Chiar daca Facebook a lansat o investigatie pentru a afla cine a avut acces la date si unde ar fi putut ajunge ele, nu se poate spune cu certitudine ca "toate aceste date au disparut pentru totdeauna", a mai spus Wylie.http://www.ziare.com/facebook/utilizatori/facebook-avem-nevoie-de-datele-voastre-daca-vreti-sa-nu-le-mai-folosim-va-trebui-sa-platiti-1508975Ce inseamna sa fii seful Facebook: Zuckerberg isi poate sterge mesajele trimise, dar utilizatorii obisnuiti nuFacebook incearca sa-si spele pacatele dupa scandal: Noi masuri si restrictii in contextul alegerilor din 2019Cambridge Analytica: Au fost folosite datele personale a 2,7 milioane de utilizatori Facebook din UEC.S. ...citeste mai departe despre " Datele colectate prin Facebook despre milioanele de utilizatori din scandalul Cambridge Analytica ar putea fi pastrate in Rusia " pe Ziare.com