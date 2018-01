De acum poti plati si in Romania fara card sau cash, doar cu telefonul. In ce conditii e posibil?

De fiecare data cand platesti cash, traiesti putin intr-o epoca apusa. Mergi putin pe strazile din Londra, intra intr-un magazin, intra la metrou. Sunt sanse foarte mari ca prin toate locurile astea sa intri si sa cumperi fara cash si fara card. Poti plati cu Apple Pay. Sau poate Android Pay, exista si asa ceva. Mai exista si Samsung Pay. Totusi, pentru fiecare dintre tehnologiile acestea ai nevoie de-o anumita educatie digitala a cetatenilor, ceea ce la noi cam lipseste.In fine, nu despre educatie e vorba aici, ci despre un nou serviciu de la o banca locala: BT Pay. Aceasta, in teorie, iti permite sa-ti inregistrezi in aplicatie cardurile si sa pleci de acasa doar cu telefonul (incarcat). Te duci la magazin, scoti telefonul, ceri plata contactless, platesti, pleci. Nu e insa nimic revolutionar aici, ba chiar inca din 2016 Banca Transilvania avea o solutie facuta pentru Electri Castle.Afla cat te costa daca vrei sa renunti la cash si card si n-ai decat iPhone! ...citeste mai departe despre " De acum poti plati si in Romania fara card sau cash, doar cu telefonul. In ce conditii e posibil? " pe Ziare.com