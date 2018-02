De astazi, Google blocheaza reclamele agresive in browser-ul Chrome

Asa cum avertiza inca de anul trecut, Google a inceput din 15 februarie sa blocheze in propriul browser web reclamele considerate intruzive.Clasificarea reclamelor ca acceptabile sau intruzive a fost realizata de o structura numita Coalition for Better Ads, din care fac parte atat companii de tehnologie, precum Google si Facebook , dar si unele dintre cele mai importante institutii de presa.Popup-urile, prestitialele (reclamele care se incarca inaintea continutului si-l acopera), reclamele care acopera mai mult de 30% din ecran, clipurile video cu sunet care pornesc singure - sunt cateva dintre tipurile de reclame care sunt acum blocate in Chrome, atat pe desktop, cat si pe mobile.Un site care afiseaza una sau mai multe reclame din categoriile considerate intruzive, va avea blocate toate reclamele, inclusiv cele acceptabile.De asemenea, nu se tine cont de reteaua care livreaza reclamele, iar acestei reguli se supun inclusiv reclamele furnizate de Google. Cu alte cuvinte, si site-urile care au reclame prin AdSense sau DoubleClick se pot trezi cu reclamele blocate, daca cel putin una dintre acestea incalca noile reguli.Utilizatorii vor lua contact cu noua functie prin intermediul, ironic, al unui pop-up. Cand va ajunge pe un site pe care Chrome blocheaza reclamele, va fi afisat un pop-up care va oferi optiunea blocarii sau afisarii reclamelor considerate intruzive.De asemenea, utilizatorii ar trebui sa se astepte la o usoara crestere a vitezei de incarcare a site-urilor cu reclame blocate, dar si la o crestere a consumului de memorie, ceea ce va implica si un consum mai mare de energie.Primele regiuni in care va incepe sa functioneze noul sistem de blocare a reclamelor din Chrome sunt Statele Unite si Europa de Vest, acestea constituind focusul coalitiei pana acum.Google spune ca, dupa ce a anuntat anul trecut ca va bloca reclamele intruzive in Chrome, 42% dintre publisheri si-au rezolvat deja problemele, iar ceilalti o vor face in momentul in care vor vedea ca le scad veniturile.Citeste si:Google dezvaluie cea mai ingrijoratoare statistica despre mailul tauCum poti afla tot ce stie Google despre tineGoogle, in centrul unui scandal imens din cauza YouTube. Facea bani ca Antena3? ...citeste mai departe despre " De astazi, Google blocheaza reclamele agresive in browser-ul Chrome " pe Ziare.com