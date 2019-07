De azi, se fac noi inscrieri in Programul Rabla pentru electrocasnice

"Incepand de luni, 15 iulie 2019, ora 10:00, Administratia Fondului pentru Mediu pune la dispozitia persoanelor fizice suma de aproximativ 20 de milioane de lei, pentru noi inscrieri in cadrul Programului Rabla pentru electrocasnice, suma rezultata din neutilizarea voucherelor in termenul de valabilitate, precum si diferentele provenite din modificarea eficientei energetice a echipamentelor aprobate de la o clasa superioara la o clasa inferioara, la cererea beneficiarului", informeaza Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).Potrivit sursei citate, suma initiala alocata pentru anul 2019 a fost de 40 de milioane de lei, in cadrul celor doua editii desfasurate in zilele de 24 mai si 18 iunie, fiind acordate vouchere in valoare de 20 de milioane de lei.Finantarea in cadrul Programului "Rabla pentru electrocasnice" se acorda sub forma de vouchere, in vederea achizitionarii de echipamente electrice si electronice de uz casnic.Astfel, se acorda:200 de lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A++,300 lei pentru masini de spalat rufe cu eficienta energetica A+++,300 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A++,400 lei pentru masini de spalat vase cu eficienta energetica A+++,400 lei pentru aparate de aer conditionat, inclusiv aparate de aer conditionat portabile, cu eficienta energetica la racire (A+++/ A++), 300 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A++,400 lei pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare cu eficienta energetica A+++De asemenea, in schimbul predarii unui echipament vechi si pentru achizitia unui televizor cu eficienta energetica A si A+, consumatorul primeste un voucher in valoare de 200 de lei, iar pentru un aparat similar, dar cu eficienta energetica A++ si A+++, suma creste la 400 de lei.Editia a doua a Programului Rabla pentru electrocasnice a devenit accesibila pentru orice persoana fizica, incepand din 24 mai. Inscrierile s-au putut face online in aplicatia AFM postata pe site-ul institutiei, la adresa https://solicitant.afm.ro/PF/.Prima editie a Programului "Rabla pentru Ele ...citeste mai departe despre " De azi, se fac noi inscrieri in Programul Rabla pentru electrocasnice " pe Ziare.com