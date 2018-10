Directorul Apple - a carui companie a reusit pana acum sa evite scandalurile legate de incalcarea confidentialitatii cu care s-au confruntat Google sau Facebook - a dat asigurari ca sustine ferm adoptarea unei legi federale "complete" privind protejarea vietii private in SUA, salutand totodata Regulamentul european privind protectia datelor intrat in vigoare la 25 mai a.c., transmit Reuters si AFP."Dorinta de a pune profitul mai presus de dreptul la viata privata nu este nimic nou", dar "astazi acest comert a explodat. (...) Informatiile care ne privesc, de la cele obisnuite la cele profund personale, sunt folosite impotriva noastra ca o arma cu eficienta militara", a avertizat Cook, in cadrul unei conferinte internationale privind protectia datelor.Potrivit acestuia, algoritmii folositi de companii pentru a-si devansa rivalii pot transforma preferinte nevinovate in convingeri de neclintit. "Daca va place culoarea verde, s-ar putea sa ajungeti sa cititi numeroase articole sau sa urmariti numeroase clipuri video despre pericolul perfid pe care il reprezinta persoanele carora le place portocaliul" - a explicat directorul Apple."Sa nu cosmetizam. Asta inseamna supraveghere, iar aceste stocuri de date personale nu fac decat sa imbogateasca societatile care le colecteaza", a adaugat el, mentionand ca si guvernele abuzeaza de datele si increderea utilizatorilor."Platformele si algoritmii care promit sa va imbunatateasca viata pot de fapt sa accentueze cele mai daunatoare tendinte ale oamenilor. Elemente asa-zis delincvente sau chiar guverne profita de increderea utilizatorilor pentru a adanci divizaiunile, a incita la violenta si chiar a submina perceptia comuna asupra a ceea ce este adevarat si ce e fals", a acuzat Cook. ...citeste mai departe despre " Directorul Apple: Datele personale ale clientilor sunt folosite ca o arma cu eficienta militara " pe Ziare.com