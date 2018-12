Motivul arestului este incalcarea sanctiunilor impuse de Statele Unite, a transmis o sursa familiara situatiei pentru CNN.Prima audiere in cazul lui Meng Wanzhou, fiica fondatorului companiei chineze, Ren Zhengfei, este programata pentru vineri.Reprezentantii companiei Huawei, una dintre cele mai mari companii de echipamente de telecomunicatii, au refuzat sa comenteze incidentul.In schimb, ambasada Chinei a criticat autoritatile canadiene si Statele Unite pentru decizia de a o aresta pe Meng Wanzhou."Politia canadiana, la cererea Statelor Unite, a arestat un cetatean chinez care nu a incalcat nicio lege a Statelor Unite sau Canadei", se mentioneaza intr-un comunicat emis de ambasada."China a facut cereri oficiale Statelor Unite si Canadei, in care se cere corectarea imediata a acestui comportament incorect si restituirea libertatii doamnei Meng Wanzhou", se adauga in comunicat.Autoritatile din Statele Unite au inceput sa cerceteze compania Huawei din anul 2016, sub suspiciunea ca aceasta trimitea produse fabricate in Statele Unite catre Iran si alte tari, lucru care incalca legile de exporturi din SUA. ...citeste mai departe despre " Directorul financiar al Huawei a fost arestat in Canada " pe Ziare.com