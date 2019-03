Cox face parte din cercul apropiat al lui Mark Zuckerberg , CEO si cofondator al Facebook. El s-a alaturat companiei in 2005, ca inginer de sofware si a fost indispensabil in construirea News Feed-ului."De mai bine de un deceniu, am impartasit acelasi mesaj in care am crezut Mark si cu mine intotdeauna: istoria social media nu este inca scrisa, iar efectele ei nu sunt neutre", a transmis Cox, joi, angajatilor."In rolul de creatori ai ei, trebuie sa ne straduim sa intelegem impactul pe care il are - tot ce e bun si tot ce e rau - si sa muncim zilnic pentru a o indrepta spre pozitiv, spre bine"."Aceasta este cea mai mare responsabilitate a noastra", a adaugat el.Zuckerberg a spus, la randul lui, echipei ca a discutat cu Cox ideea de a parasi compania de cativa ani. Dupa 2016, el a fost de acord sa ramana si sa lucreze pe anumite teme."Imi va lipsi cu adevarat Chris, dar sunt foarte recunoscator pentru tot ce a facut in construirea acestui loc si pentru munca depusa in comunitatea noastra", a precizat Zuckerberg.Chris Daniels a coordonat WhatsApp dupa ce fondatorii seriviciului de mesagerie, Jan Koum si Brian Acton, au parasit compania in urma ma multor neintelegeri cu Zuckerberg, anul trecut.In mesajului lui catre echipa, Zuckerberg a laudat activitatea lui Daniels, spunand ca "este impresionanta diversitatea provocarilor pe care el ne-a ajutat sa le depasim". ...citeste mai departe despre " Doi directori Facebook parasesc compania " pe Ziare.com