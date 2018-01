Doua catastrofe de securitate afecteaza aproape toate calculatoarele si telefoanele lansate in ultimii 22 de ani. Ce e de facut?

Pana acum au fost identificate doua cai de atac. Prima dintre acestea a fost numita Meltdown si afecteaza exclusiv procesoarele produse de Intel. Meltdown este o vulnerabilitate in protectia kernel-ului (miezul central de memorie care gestioneaza cele mai importante date).Cea de-a doua vulnerabilitate, numita Spectre, este mai raspandita, vizand procesoarele Intel, AMD si ARM. Spectre pacaleste aplicatiile sa ofere acces la informatii din zona protejata de memorie, care nu ar trebui sa fie accesibile.Accesarea kernel-ului aduce atacatorul in postura de a putea citi cele mai sensibile informatii, incluzand aici parole si chei de criptare.Fiind vorba de probleme de securitate la nivel hardware, sunt afectate toate dispozitivele, indiferent de sistemul de operare folosit.Toti producatorii, in frunte cu Microsoft Google si Apple vor trebui sa lanseze update-uri de securitate.Update-urile de securitate ale sistemelor de operare nu vor rezolva complet problemele, ci vor incerca doar sa faca mai dificila accesarea memoriei kernel. In plus, dispozitivele vor fi incetinite de aceste update-uri.In functie de vechimea procesorului, un calculator, de exemplu, va rula mai greu cu intre 5% si 30%. Cu cat mai vechi este procesorul, cu atat mai mare procentul cu care acesta va fi mai lent dupa aplicarea update-urilor.Microsoft a inceput deja livrarea in regim de urgenta a unui patch de securitate pentru Windows 10. Acest patch reprezinta doar inceputul actualizarilor. Va trece mult timp pana cand producatorii de software sa lanseze toate update-urile necesare, care oricum nu vor rezolva complet cele doua probleme.Pentru sistemele de operare mai vechi, precum Windows 7 si Windows 8, prima actualizare va fi livrata abia miercurea viitoare.Si Apple a anuntat ca lucreaza la actualizari pentru sisteme sale de operare.Producatorii de antivirusi vor trebui si ei sa-si actualizeze produsele pentru ca acestea sa functioneze corect dupa lansarea update-urilor de securitate.Cercetatorii au creat un site care explica diverse aspecte ale celor doua probleme de securitate, pe care le numesc catastrofale. ...citeste mai departe despre " Doua catastrofe de securitate afecteaza aproape toate calculatoarele si telefoanele lansate in ultimii 22 de ani. Ce e de facut? " pe Ziare.com